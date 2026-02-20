Tarot Card Rashifal (21st February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Feb, 2026 01:15 AM
मेष
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। लंबे समय से अटके कार्यों में गति आ सकती है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में हल्का सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
वृषभ
आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।
मिथुन
आज का दिन सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत हो सकता है। नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। घर में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का माहौल रहेगा।
कर्क
आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यस्थल पर विवाद से बचें। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा।
सिंह
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिलने के योग हैं। व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कन्या
आज मेहनत का फल मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। परिवार में शांति बनी रहेगी। पेट संबंधी समस्या से सावधान रहें।
तुला
आज का दिन संतुलन बनाकर चलने का है। आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृश्चिक
आज महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी। धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान-योग करें।
धनु
आज यात्रा के योग बन सकते हैं। व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। नौकरी में परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
मकर
आज आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा। सेहत सामान्य रहेगी।
कुंभ
आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
मीन
आज आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। धन लाभ हो सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं।