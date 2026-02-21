Main Menu

Tarot Card Rashifal (22nd February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 22 Feb, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। परिवार में खुशहाली का

मेष
आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ
आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्च से बचें। कार्यस्थल पर धैर्य से काम लें। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। सेहत के मामले में खान-पान पर ध्यान दें।

मिथुन
आज संचार कौशल से लाभ मिलेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

कर्क
परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा।

सिंह
आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। हृदय से जुड़े मामलों में सतर्क रहें।

कन्या
आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। सेहत के मामले में लापरवाही न करें।

तुला
रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। व्यापार में लाभ की संभावना है। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मानसिक तनाव से बचें।

वृश्चिक
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु
आज यात्रा के योग बन सकते हैं। करियर में प्रगति के संकेत हैं। प्रेम जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मकर
आज मेहनत का फल मिलने की संभावना है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। दांपत्य जीवन में समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ
रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें।

मीन
आज आध्यात्मिक रुझान बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव संभव है। परिवार के साथ समय बिताएं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

