Tarot Card Rashifal (24th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 24 Feb, 2026 04:30 AM

tarot card rashifal

मेष (Aries) आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

मेष (Aries)
आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।

वृषभ (Taurus)
आज धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। निवेश सोच-समझकर करें। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है।

मिथुन (Gemini)
आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता से समाधान मिलेगा। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है।

कर्क (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। संपत्ति से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान-पान संतुलित रखें।

सिंह (Leo)
आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। आर्थिक लाभ के योग हैं। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या (Virgo)
आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी लेकिन अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है।

तुला (Libra)
आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। धन आगमन के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक (Scorpio)
आज आत्मचिंतन का दिन है। कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन संभव हैं। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

धनु (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। नए अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर (Capricorn)
आज मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है।

कुंभ (Aquarius)
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मीन (Pisces)
आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं सफल होंगी। धन लाभ के योग हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। परिवार के साथ समय बिताएं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

