Tirupati Darshan Online Ticket : भक्तों के लिए खुशखबरी ! अब तिरुपति दर्शन की राह होगी आसान, मार्च अप्रैल के लिए इस दिन खुलेगा डिजिटल द्वार

09 Jan, 2026 11:25 AM

tirupati darshan online ticket

Tirupati Darshan Online Ticket : तिरुपति बालाजी के दर्शन की इच्छा रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने दर्शन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए नए ऑनलाइन कोटे की घोषणा कर दी है। अब श्रद्धालुओं को घंटों तक लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना स्लॉट पहले से बुक कर सकेंगे।

कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन ? 
प्रशासन के अनुसार, मार्च और अप्रैल 2026 के दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जनवरी के महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होने जा रही है। आमतौर पर TTD हर महीने की 20 से 25 तारीख के बीच अगले कोटे की बुकिंग खोलता है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह 10 बजे पोर्टल पर सक्रिय रहें, क्योंकि टिकट कुछ ही मिनटों में फुल हो जाते हैं।

सुदर्शनम टिकट और ठहरने की व्यवस्था
दर्शन टिकटों के साथ-साथ आवास और कल्याणोत्सवम जैसी विशेष सेवाओं की बुकिंग भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। 300 रुपये वाले विशेष दर्शन टिकट के साथ भक्तों को लड्डू प्रसाद और कम समय में दर्शन की सुविधा मिलती है।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़
ऑनलाइन टिकट बुक करते समय आपके पास आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र होना अनिवार्य है। एक मोबाइल नंबर से एक बार में सीमित टिकट ही बुक किए जा सकेंगे। पोर्टल पर भारी ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने सर्वर की क्षमता को भी बढ़ा दिया है।

