Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Valentine day Story: प्रेम के खूबसूरत रंगों में रंगी है वैलेंटाइन डे की रोमांटिक कहानी

Valentine day Story: प्रेम के खूबसूरत रंगों में रंगी है वैलेंटाइन डे की रोमांटिक कहानी

Edited By Updated: 14 Feb, 2025 11:35 AM

valentine day story

Valentine day Story: वैलेंटाइन डे का इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांटिक कहानी से जुड़ा हुआ है। इसे प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है लेकिन इसकी शुरुआत एक पवित्र संत, संत वैलेंटाइन से जुड़ी हुई है। संत वैलेंटाइन का बलिदान और उनका प्रेम के...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Valentine day Story: वैलेंटाइन डे का इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांटिक कहानी से जुड़ा हुआ है। इसे प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है लेकिन इसकी शुरुआत एक पवित्र संत, संत वैलेंटाइन से जुड़ी हुई है। संत वैलेंटाइन का बलिदान और उनका प्रेम के प्रति समर्पण ही वह कारण है, जो हमें हर साल 14 फरवरी को प्रेम का उत्सव मनाने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि वैलेंटाइन डे सिर्फ प्रेमी-प्रेमिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन सभी रिश्तों और स्नेह का सम्मान करने का दिन बन चुका है। 

Valentine day Story

Valentine day history संत वैलेंटाइन की कहानी: वैलेंटाइन डे की कहानी तीसरी सदी के रोम की है। उस समय रोम के सम्राट क्लॉडियस द्वितीय का मानना था कि शादीशुदा पुरुष सैनिकों की तुलना में कम बहादुर होते हैं। इसलिए उन्होंने सैनिकों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। सम्राट का मानना था कि बिना शादी किए सैनिक युद्ध में बेहतर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि वे अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे और केवल युद्ध पर ध्यान देंगे। एक पादरी संत वैलेंटाइन इस आदेश के खिलाफ थे। वह गुपचुप तरीके से प्रेमी जोड़ों की शादी करवा देते थे, ताकि वे इस अन्याय का विरोध कर सकें। वे विश्वास करते थे कि प्रेम एक पवित्र और प्राकृतिक भावना है, जिसे किसी भी तरीके से दबाया नहीं जाना चाहिए।

और ये भी पढ़े

Valentine day Story

संत वैलेंटाइन के द्वारा किए गए इन विवाहों के कारण उन्हें सम्राट के खिलाफ मानी गई कार्रवाई के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। वे जेल में थे, जहां उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ा। जेल में रहते हुए, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जेलर की अंधी बेटी के साथ एक गहरी दोस्ती विकसित की। कहते हैं कि संत वैलेंटाइन ने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना की और वह लड़की ठीक हो गई।

Valentine day Story

उनकी मृत्यु से पहले, संत वैलेंटाइन ने उस लड़की को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम और आशीर्वाद का संदेश दिया। इस पत्र के साथ उन्होंने "From your Valentine" (आपके वैलेंटाइन से) शब्दों का उपयोग किया। यही शब्द अब वैलेंटाइन डे के अवसर पर प्रेम पत्रों और संदेशों में प्रयुक्त होते हैं।

Valentine day Story

Start of valentines day वैलेंटाइन डे की शुरुआत: संत वैलेंटाइन की शहादत के बाद 14 फरवरी को उनका दिवस मनाया जाने लगा। धीरे-धीरे यह दिन प्रेम और मित्रता के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। 14 फरवरी को लोग अपने प्रेमी-प्रेमिका, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को प्रेम के संदेश, फूल, चॉकलेट्स और कार्ड भेजने लगे।

यह दिन धीरे-धीरे पश्चिमी देशों से होते हुए पूरे दुनिया में फैल गया और आज यह दिन प्रेमियों के बीच अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन चुका है।

Valentine day Story

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!