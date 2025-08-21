Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Vastu Tips: वास्तु से बनाएं करियर की राह आसान, इन उपायों से इंटरव्यू रिजेक्शन को कहें अलविदा

Vastu Tips: वास्तु से बनाएं करियर की राह आसान, इन उपायों से इंटरव्यू रिजेक्शन को कहें अलविदा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 23 Aug, 2025 08:05 AM

vastu tips

Vastu Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नौकरी पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बार योग्य और मेहनती होने के बावजूद भी लोग इंटरव्यू में निराशा का सामना करते हैं। अगर आप भी बार-बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हैं, तो शायद यह आपके घर या ऑफिस का...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी नौकरी पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बार योग्य और मेहनती होने के बावजूद भी लोग इंटरव्यू में निराशा का सामना करते हैं। अगर आप भी बार-बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हैं, तो शायद यह आपके घर या ऑफिस का वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारा जीवन, करियर और सफलता हमारे आसपास के वातावरण और वास्तु ऊर्जा से गहराई से जुड़ा होता है। सही दिशा, सही स्थान और सकारात्मक ऊर्जा से आप अपने करियर में नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में जानेंगे कुछ आसान और असरदार वास्तु टिप्स जो आपके इंटरव्यू में सफलता की राह आसान कर सकते हैं।

PunjabKesari Vastu Tips

इंटरव्यू में असफलता का वास्तु कारण

और ये भी पढ़े

इंटरव्यू में बार-बार असफलता के कई कारण हो सकते हैं लेकिन वास्तु दोष उन कारणों में से एक होता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। घर या ऑफिस के वास्तु दोष के कारण नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपका आत्मविश्वास कम होता है और आपकी सकारात्मकता प्रभावित होती है। विशेषकर यदि आपका स्टडी रूम या होम ऑफिस सही दिशा में नहीं है या जहां आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, वहां अनावश्यक अव्यवस्था है, तो यह भी आपकी सफलता में बाधा बन सकता है।

घर में वास्तु सुधार के लिए आसान उपाय

इंटरव्यू तैयारी का स्थान सही दिशा में चुनें
अपने अध्ययन या तैयारी के लिए घर का उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पूर्व दिशा वाला कमरा चुनें। यह दिशा ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा और ध्यान के लिए उत्तम मानी जाती है। इस दिशा में बैठकर पढ़ाई या अभ्यास करने से आपका ध्यान केंद्रित रहता है और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।

मेज का सही स्थान और दिशा
इंटरव्यू की तैयारी करते समय अपनी मेज को इस तरह रखें कि आपकी पीठ दीवार की ओर हो और आप दक्षिण या पश्चिम की ओर मुंह करके बैठें। यह आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा।

PunjabKesari Vastu Tipsकमरे की साफ-सफाई और अव्यवस्था से बचें
गंदगी, बेकार सामान या अव्यवस्था से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अपने तैयारी वाले कमरे को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें।

कमरे में प्राकृतिक प्रकाश और हवा का ध्यान रखें
खिड़कियां खुली रखें ताकि ताजी हवा और रोशनी कमरे में आ सके। प्राकृतिक रोशनी मन को तरोताजा करती है और तनाव कम करती है।

अगर आप अपने वास्तु को सही रखना चाहते हैं, तो इंटरव्यू से पहले अपने आस-पास के रंगों पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। काले या गहरे रंग नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं इसलिए हल्के पीले या क्रीम रंग के कपड़े पहनना बेहतर रहता है।

PunjabKesari Vastu Tips

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!