    Vastu Tips : अमीर लोग क्यों रखते हैं घर में सात सूंड वाला हाथी ? वजह जानकर चौंक जाएंगे

Vastu Tips : अमीर लोग क्यों रखते हैं घर में सात सूंड वाला हाथी ? वजह जानकर चौंक जाएंगे

Edited By Updated: 02 Feb, 2026 03:29 PM

vastu tips

Vastu Tips : हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में हाथी को ऐश्वर्य, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आपने अक्सर अमीर घरों या बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वार पर हाथी की मूर्तियां देखी होंगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सात सूंड वाला हाथी रखना...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Tips : हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में हाथी को ऐश्वर्य, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आपने अक्सर अमीर घरों या बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वार पर हाथी की मूर्तियां देखी होंगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार, सात सूंड वाला हाथी रखना अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता है कि यदि इसे सही दिशा और सही विधि से स्थापित किया जाए, तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन का आगमन कभी नहीं रुकता। आइए विस्तार से जानते हैं कि अमीर लोग इसे घर की किस दिशा में रखते हैं और इसके पीछे का गहरा रहस्य क्या है।

सात सूंड वाले हाथी का महत्व
हाथी को प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। वास्तु और फेंगशुई दोनों में हाथी का विशेष स्थान है। सामान्य हाथी की तुलना में सात सूंड वाला हाथी इंद्र देव के वाहन ऐरावत का प्रतीक माना जाता है।

घर की किस दिशा में रखें सात सूंड वाला हाथी ?

उत्तर दिशा 
उत्तर दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं। जब आप सात सूंड वाले हाथी को उत्तर दिशा में रखते हैं, तो यह कुबेर देव और लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। यह आय के नए स्रोत खोलता है और व्यापार में उन्नति लाता है।

उत्तर-पूर्व दिशा
इसे देवताओं की दिशा माना जाता है। यहाँ हाथी की मूर्ति रखने से मानसिक स्पष्टता और घर में सुख-शांति बनी रहती है। यदि आप शिक्षा या सलाहकार के क्षेत्र में हैं, तो यहाँ हाथी रखना आपके करियर को ऊंचाइयों पर ले जाता है।

मुख्य द्वार की ओर मुख
यदि आप हाथी का जोड़ा रख रहे हैं, तो उनका मुख मुख्य द्वार के अंदर की तरफ होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सौभाग्य घर के भीतर प्रवेश कर रहा है।

हाथी किस धातु का होना चाहिए ?

अमीर लोग केवल दिखावे के लिए हाथी नहीं रखते, बल्कि वे धातु के चुनाव में भी सावधानी बरतते हैं:

चांदी का हाथी: तिजोरी या धन के स्थान पर चांदी का छोटा सा हाथी रखना अत्यंत शुभ होता है। यह राहु के दोषों को भी दूर करता है।

पीतल या तांबा: मुख्य हॉल या लिविंग रूम के लिए पीतल का सात सूंड वाला हाथी सबसे प्रभावी माना जाता है।


 

