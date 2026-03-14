Vastu Tips : घर की कौन सी मंजिल लाती है किस्मत ? वास्तुशास्त्र से जानिए कीमती चीजें रखने का सही फ्लोर

Vastu Tips : वास्तुशास्त्र के प्राचीन विज्ञान में केवल दिशाओं का ही नहीं, बल्कि ऊंचाई और धरातल का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब हम बहुमंजिला इमारतों की बात करते हैं, तो अक्सर मन में यह सवाल आता है कि कौन सा फ्लोर हमारे लिए सौभाग्य लेकर आएगा और किस...

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Vastu Tips : वास्तुशास्त्र के प्राचीन विज्ञान में केवल दिशाओं का ही नहीं, बल्कि ऊंचाई और धरातल का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब हम बहुमंजिला इमारतों की बात करते हैं, तो अक्सर मन में यह सवाल आता है कि कौन सा फ्लोर हमारे लिए सौभाग्य लेकर आएगा और किस मंजिल पर अपनी गाढ़ी कमाई या कीमती सामान रखना सुरक्षित और समृद्धशाली होगा। वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार, पृथ्वी की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हर मंजिल पर अलग-अलग होता है। आइए जानते हैं मंजिलों का रहस्य और कीमती सामान रखने की सही जगह।

कौन सी मंजिल है सबसे भाग्यशाली ?

वास्तुशास्त्र में धरातल और प्रथम तल को सबसे अधिक ऊर्जावान माना गया है। इसका कारण यह है कि ये मंजिलें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण बल के सबसे करीब होती हैं। पृथ्वी से मिलने वाली धैर्य और स्थिरता की ऊर्जा यहां रहने वालों को मानसिक शांति और आर्थिक मजबूती प्रदान करती है।

हालांकि, आधुनिक वास्तु के अनुसार, यदि आप किसी ऊंची इमारत में रह रहे हैं, तो चौथी, नौवीं और ग्यारहवीं मंजिल को भी शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि आप जिस भी फ्लोर पर रहें, वहां की ढलान और दिशाओं का संतुलन सही होना चाहिए। यदि आप ऊंचे फ्लोर पर रहते हैं, तो आपको अपने घर में अधिक से अधिक प्राकृतिक रोशनी और हवा का प्रबंधन करना चाहिए क्योंकि ऊंचाई पर वायु तत्व प्रधान हो जाता है, जिससे कभी-कभी स्वभाव में अस्थिरता आ सकती है।

कीमती सामान और धन रखने का वास्तु रहस्य

दक्षिण-पश्चिम कोना

अपनी कीमती ज्वेलरी, जमीन के कागजात और नकदी रखने के लिए घर का दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) हिस्सा सबसे उपयुक्त होता है। यह कोना पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थिरता देता है। इस दिशा में रखी गई संपत्ति में फिजूलखर्ची कम होती है और संचय बढ़ता है।

उत्तर दिशा

उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है। यदि आप अपनी तिजोरी या अलमारी को उत्तर दिशा की दीवार से सटाकर रखते हैं और उसका मुख उत्तर की ओर ही खुलता है, तो यह धन के नए अवसर पैदा करता है। ध्यान रखें कि तिजोरी के सामने कोई शीशा न हो और वह सीधे मुख्य द्वार के सामने न दिखाई दे।

किस फ्लोर पर क्या रखने से बचेगा पैसा ?

यदि आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो अपनी तिजोरी को फर्श से थोड़ा ऊपर स्टैंड पर रखें। जमीन से सीधे सटाकर धन रखना ऊर्जा को 'ग्राउंड' कर सकता है, जिससे पैसा टिकता नहीं है।

यदि आप ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं, तो वहां आकाश तत्व की अधिकता होती है। यहां धन को सुरक्षित रखने के लिए भारी लकड़ी की अलमारी का उपयोग करना चाहिए। भारीपन स्थिरता का प्रतीक है जो ऊपरी मंजिलों की चंचलता को संतुलित करता है।

भूलकर भी न करें ये गलतियां

सीढ़ियों के नीचे का स्थान: कई लोग जगह बचाने के लिए सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम या अलमारी बना देते हैं। वास्तु के अनुसार, यहाँ कीमती सामान रखने से कर्ज बढ़ता है और व्यापार में घाटा हो सकता है।

अंधेरा कोना: जहां आप धन रखते हैं, वहां कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। वहां एक छोटा सा बल्ब या रोशनी की व्यवस्था अवश्य रखें ताकि लक्ष्मी का आगमन स्पष्ट हो सके।