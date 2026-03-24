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Vastu Tips : नारियल के ये आसान उपाय कर देंगे कर्ज की समस्या दूर, जानकर रह जाएंगे हैरान

Edited By Updated: 24 Mar, 2026 10:18 AM

vastu tips

Vastu Tips : कर्ज का बोझ एक ऐसा मानसिक तनाव है जो इंसान की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। कई बार कड़ी मेहनत और बेहतर कमाई के बावजूद, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि इंसान कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष...

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Vastu Tips : कर्ज का बोझ एक ऐसा मानसिक तनाव है जो इंसान की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। कई बार कड़ी मेहनत और बेहतर कमाई के बावजूद, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि इंसान कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नारियल को श्रीफल कहा गया है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी का फल। नारियल न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि आप भी आर्थिक तंगी या भारी कर्ज से परेशान हैं तो नारियल के ये अचूक उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं।

ऋणमुक्ति के लिए नारियल का विशेष उपाय
यदि आप लंबे समय से कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो मंगलवार के दिन यह उपाय करना अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। एक जटा वाला नारियल लें और उस पर चमेली के तेल में लाल सिंदूर मिलाकर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके साथ कुछ लाल फूल और थोड़ी सी बूंदी या लड्डू लेकर हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी के चरणों में इसे अर्पित करें और ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। वास्तु के अनुसार, हनुमान जी संकटमोचन हैं। यह उपाय लगातार 5 या 11 मंगलवार करने से कर्ज चुकाने के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं।

व्यापार में घाटे और आर्थिक तंगी के लिए
अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है या व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो शुक्रवार का दिन नारियल के उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ है। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें। एक नारियल को चमकीले लाल कपड़े में लपेटें। इसे अपने घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रख दें। मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और उनसे घर में स्थिरता का आशीर्वाद मांगें। अगले दिन इस नारियल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे धन आगमन की बाधाएं दूर होती हैं।

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नारियल और काला धागा
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कई बार घर या व्यवसाय को लगी बुरी नजर भी कर्ज का कारण बनती है। धन आता तो है, लेकिन बेवजह के खर्चों में निकल जाता है।
एक नारियल लें और उस पर अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लपेट लें।  अब इस नारियल को अपने सिर से पैर तक 7 बार वार (घुमा) लें। इसके बाद इसे किसी सुनसान स्थान पर जला दें या बहते पानी में डाल दें। यह नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है जिससे संचित धन में वृद्धि होने लगती है।

शनिवार का विशेष शनि दोष निवारण
शनि की ढैया या साढ़ेसाती के कारण भी कई बार व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। इसे दूर करने के लिए शनिवार को यह टोटका अपनाएं। एक जटा वाला नारियल लें और उसमें एक छोटा सा छेद करें। उसमें चीनी और थोड़ा सा घी भर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में थोड़ा दबा दें जहां चींटियां आती हों। जैसे-जैसे चींटियां उस चीनी को खाएंगी, आपके ऊपर से मानसिक और आर्थिक दबाव कम होने लगेगा।

घर की सुख-शांति के लिए कामधेनु उपाय
यदि परिवार में कलह रहती है, जिससे बरकत नहीं होती, तो एक नारियल को आधे हिस्से में काटें। उसमें शक्कर भरें और शाम के समय इसे घर के मुख्य द्वार के पास रख दें। अगले दिन सुबह इसे पक्षियों को डाल दें। इससे घर का वास्तु दोष शांत होता है।
 

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