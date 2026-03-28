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Vastu Tips: घर में कंगाली आने से पहले मिलते हैं ये संकेत, समय रहते पहचानें वरना बढ़ सकती हैं आर्थिक परेशानियां

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 09:55 AM

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Vastu Tips: वास्तु शास्त्र को भारतीय परंपरा में जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने वाला महत्वपूर्ण विज्ञान माना गया है। इसमें घर, दिशा, ऊर्जा और दैनिक आदतों से जुड़े ऐसे नियम बताए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। वास्तु के अनुसार,...

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र को भारतीय परंपरा में जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने वाला महत्वपूर्ण विज्ञान माना गया है। इसमें घर, दिशा, ऊर्जा और दैनिक आदतों से जुड़े ऐसे नियम बताए गए हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। वास्तु के अनुसार, जब किसी व्यक्ति या परिवार पर आर्थिक संकट आने वाला होता है, तो उससे पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आगे चलकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में जरूरी है कि इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, ताकि नुकसान से बचा जा सके। आइए विस्तार से जानते हैं उन संकेतों के बारे में, जो घर में कंगाली आने का इशारा करते हैं।

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कंगाली आने से पहले मिलने वाले प्रमुख संकेत
तुलसी का पौधा बार-बार सूखना
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा रहता है, वहां सुख-समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर घर में लगा तुलसी का पौधा बार-बार सूखने लगे, तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। यह आने वाले आर्थिक संकट और धन हानि की ओर इशारा करता है।

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नल से लगातार पानी टपकना
घर के नल से पानी का लगातार टपकना सामान्य समस्या लग सकती है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे गंभीर संकेत माना गया है। यह दर्शाता है कि घर में धन का अपव्यय हो रहा है और कर्ज बढ़ सकता है। ऐसे में तुरंत नल को ठीक कराना चाहिए, ताकि आर्थिक नुकसान को रोका जा सके।

घर में बार-बार कांच का टूटना
यदि घर में शीशा, ग्लास या अन्य कांच की चीजें बार-बार टूटने लगें, तो यह नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का संकेत है। यह स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकती है।

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परिवार में लगातार झगड़े होना
वास्तु के अनुसार, जिस घर में बार-बार बिना कारण झगड़े होते हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। इसका सीधा असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और धीरे-धीरे धन की कमी होने लगती है।

आभूषणों का बार-बार खो जाना
यदि घर में सोने या चांदी के आभूषण बार-बार खोने लगें, तो इसे भी आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हैं।

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पैसे का हाथ में न टिकना
कई बार लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं बचता। वास्तु के अनुसार, यह भी आर्थिक अस्थिरता और आने वाली कंगाली का संकेत हो सकता है।

घर में लाल चींटियों का दिखना
घर में लाल चींटियों का अचानक बढ़ जाना भी शुभ नहीं माना जाता। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कर्ज या खर्च बढ़ सकता है।

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क्या करें? (वास्तु अनुसार उपाय)
घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।
टूटे हुए सामान को तुरंत हटा दें।
जल से संबंधित लीकेज तुरंत ठीक करवाएं।
रोजाना पूजा-पाठ और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें।
तुलसी के पौधे की नियमित देखभाल करें।

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वास्तु शास्त्र के अनुसार, प्रकृति और घर का वातावरण हमें पहले ही संकेत दे देता है कि आगे क्या होने वाला है। जरूरत है उन संकेतों को समझने और समय रहते सही कदम उठाने की। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए, तो बड़े आर्थिक संकट से बचा जा सकता है और घर में सुख-समृद्धि बनाए रखी जा सकती है।

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