Vastu Tips After Puja: पूजा के बाद भूलकर भी न करें ये 9 गलतियां, वरना खत्म हो सकता है पूजा का फल

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 08:47 AM

Vastu Tips After Puja: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। प्रतिदिन सुबह-शाम ईश्वर की आराधना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा जितनी...

Vastu Tips After Puja: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। प्रतिदिन सुबह-शाम ईश्वर की आराधना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी है पूजा के बाद सही आचरण रखना। पूजा के बाद की गई कुछ गलतियां पूजा का पूरा फल मिलने से रोक सकती हैं। आइए जानते हैं पूजा के बाद कौन-से काम नहीं करने चाहिए और उनके पीछे क्या कारण हैं।

Vastu Tips For After Worship: पूजा के बाद इन कामों से करें परहेज
1. पूजा के बाद किसी को कोसना या अपशब्द कहना
पूजा के बाद मन और वातावरण दोनों शांत और सकारात्मक होते हैं। ऐसे समय में किसी को कोसना या बुरा कहना पूजा की ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। वास्तु के अनुसार, इससे नकारात्मकता बढ़ती है और जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए पूजा के बाद वाणी पर विशेष संयम रखें।

2. शराब, मांस या तामसिक भोजन का सेवन
पूजा के बाद शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी माना गया है। इस समय शराब, मांस और तामसिक भोजन करने से पूजा का आध्यात्मिक प्रभाव कम हो सकता है। वास्तु शास्त्र में पूजा के बाद सात्विक आहार लेने की सलाह दी जाती है।

3. बाल या नाखून न काटें
पूजा के बाद शरीर और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ऐसे में बाल कटवाना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इससे शुभ ऊर्जा का ह्रास हो सकता है।

4. अपमानजनक व्यवहार या गलत तरीके से बातचीत
पूजा के बाद मन शांत और कोमल रहता है। इस समय किसी से कठोर शब्दों में बात करना या अपमान करना पूजा के फल को समाप्त कर सकता है। हमेशा मधुर वाणी और संयमित व्यवहार बनाए रखें।

5. साधु-संत को दरवाजे से लौटाना
पूजा के समय या उसके तुरंत बाद यदि कोई साधु या संत घर आए, तो उसे लौटाना अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार, ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है।

6. तुरंत प्रसाद या भोग ग्रहण न करें
भगवान को अर्पित किया गया भोग कुछ समय बाद ही ग्रहण करना चाहिए। पूजा के तुरंत बाद भोग खाने से उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो सकता है।

7. मन और शरीर की शुद्धता बनाए रखें
पूजा के बाद ऊर्जा भीतर की ओर केंद्रित रहती है। ऐसे समय में अशुद्ध विचारों या नकारात्मक गतिविधियों से बचना चाहिए। ध्यान और शांत रहना शुभ माना जाता है।

8. नमक युक्त भोजन से परहेज
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूजा के तुरंत बाद नमक युक्त भोजन करने से शरीर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। थोड़ी देर बाद ही नमक वाला भोजन करना उचित होता है।

9. पूजा के तुरंत बाद पैर न धोएं
पूजा के बाद तुरंत पैर धोने या स्नान करने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, थोड़ी देर रुककर ही ये कार्य करने चाहिए।

पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव तभी पूर्ण रूप से मिलता है जब पूजा के बाद सही आचरण किया जाए। अगर आप इन वास्तु नियमों का पालन करते हैं, तो आपकी पूजा अधिक फलदायी होगी और घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

