Vastu Tips : किचन में इस कोने में रखें अपना फ्रिज, कभी कम नहीं होगा अन्न और धन का भंडार

09 Mar, 2026 02:09 PM

fridge placement in kitchen vastu

घर के वास्तु में किचन को ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता है और यहां रखी हर छोटी-बड़ी चीज़ आपकी समृद्धि पर असर डालती है। अक्सर हम किचन की बनावट पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन फ्रिज जैसे आधुनिक उपकरणों की सही दिशा को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

Vastu Tips : घर के वास्तु में किचन को ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता है और यहां रखी हर छोटी-बड़ी चीज़ आपकी समृद्धि पर असर डालती है। अक्सर हम किचन की बनावट पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन फ्रिज जैसे आधुनिक उपकरणों की सही दिशा को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, फ्रिज का गलत स्थान न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोक सकता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति में भी बाधा डाल सकता है। फ्रिज को एक खास कोने में रखने से आपके घर में अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। फ्रिज का सीधा संबंध धातु और जल तत्व से है और जब इसे सही दिशा में रखा जाता है, तो यह घर में शांति और बरकत लेकर आता है। तो आइए जानते हैं वास्तु के नियमों के अनुसार फ्रिज रखने की सबसे सटीक जगह कौन सी है और किन गलतियों से बचकर आप अपने घर की खुशहाली को बरकरार रख सकते हैं।

Vastu Tips

सबसे उत्तम दिशा: उत्तर-पश्चिम 
किचन में फ्रिज रखने के लिए उत्तर-पश्चिम दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। वास्तु के अनुसार, इस दिशा में फ्रिज रखने से घर में अन्न और धन का भंडार कभी खाली नहीं होता। यह दिशा फ्रिज की ठंडी प्रकृति और वायु के संतुलन को बनाए रखती है।

दूसरा विकल्प: दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम
यदि उत्तर-पश्चिम में जगह न हो, तो आप फ्रिज को पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि फ्रिज को दीवार से कम से कम 6 इंच दूर रखें ताकि ऊर्जा का संचार बना रहे।

Vastu Tips

भूलकर भी यहां न रखें फ्रिज
उत्तर-पूर्व (ईशान कोण): इस दिशा को देवताओं का स्थान माना जाता है। यहाँ फ्रिज जैसा भारी उपकरण रखने से घर में मानसिक तनाव बढ़ता है और धन का आगमन रुक जाता है।

दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण): यह अग्नि की दिशा है। फ्रिज ठंडा होता है, इसलिए अग्नि और ठंडक का मेल होने से उपकरण जल्दी खराब हो सकता है और घर में कलह बढ़ सकती है।

बरकत बढ़ाने के खास वास्तु नियम
सफाई का रखें ध्यान: फ्रिज के अंदर कभी भी बासी या सड़ा हुआ खाना न छोड़ें। गंदगी राहु के प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे धन की हानि होती है।

खाली न रखें फ्रिज: वास्तु के अनुसार, फ्रिज को कभी भी पूरी तरह खाली नहीं रखना चाहिए। इसमें हमेशा कुछ फल, दूध या सब्जियां होनी चाहिए। भरा हुआ फ्रिज संपन्नता का प्रतीक है।

चूल्हे से दूरी: कभी भी फ्रिज को गैस चूल्हे के बिल्कुल बगल में न रखें। अग्नि और जल की ऊर्जा आपस में टकराने से परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

Vastu Tips

