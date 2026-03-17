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Vrish Rashifal 18 March : आज का दिन देगा खास संकेत, क्या खुलेगा किस्मत का नया दरवाजा ?

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 12:50 AM

vrish rashifal 18 march

Vrish Rashifal 18 March :  18 मार्च, 2026 का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक दिन साबित होने वाला है। शुक्र के प्रभाव और ग्रहों की विशेष चाल यह संकेत दे रही है कि आज आपके जीवन के बंद दरवाजे खुलने की संभावना है।

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Vrish Rashifal 18 March :  18 मार्च, 2026 का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक दिन साबित होने वाला है। शुक्र के प्रभाव और ग्रहों की विशेष चाल यह संकेत दे रही है कि आज आपके जीवन के बंद दरवाजे खुलने की संभावना है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो ऐश्वर्य, सुख और प्रेम के कारक हैं। आज की ग्रह स्थिति आपको कुछ ऐसे खास संकेत देगी, जिन्हें यदि आपने समय पर पहचान लिया, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि आज का दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए क्या लेकर आया है।

करियर और व्यापार
आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का वह फल मिल सकता है जिसका आप पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या नौकरी के इंटरव्यू के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, तो आज सकारात्मक खबर मिल सकती है। विदेश से जुड़े व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों के लिए आज का दिन गोल्डन चांस लेकर आएगा। खुदरा व्यापारियों और कला, सौंदर्य या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मुनाफा बढ़ने के योग हैं। आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपके बिजनेस मॉडल को बदल सकती है। सहकर्मियों के साथ अपनी गुप्त योजनाएं साझा न करें। आज आपकी सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए अपनी चालें गुप्त रखें।

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'स्थिरता और लाभ' का मिश्रण है। वृषभ राशि के लोग स्वभाव से बचत करने वाले होते हैं और आज आपकी यही आदत आपको बड़ा फायदा पहुंचाएगी। पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ होने के प्रबल संकेत हैं। यदि आप शेयर बाजार या सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच का समय उत्तम रहेगा।  शाम के समय विलासिता की वस्तुओं पर बड़ा खर्च हो सकता है। कोशिश करें कि केवल जरूरी चीजों पर ही धन व्यय करें।

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प्रेम और वैवाहिक जीवन
शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पर होने के कारण आज आप काफी आकर्षक महसूस करेंगे। रिश्तों के मामले में आज कुछ खास संकेत मिल सकते हैं।
 यदि आप अकेले हैं, तो आज सोशल सर्कल में या किसी पुराने मित्र के जरिए कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है। आपकी बातों का जादू दूसरों पर चलेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा था, तो आज वह बातचीत से सुलझ जाएगा। एक-दूसरे को उपहार देना आज आपके रिश्ते में नई जान फूंक सकता है।

स्वास्थ्य
यद्यपि आपकी मानसिक ऊर्जा आज उच्च स्तर पर रहेगी, लेकिन शारीरिक रूप से आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों को गले या गर्दन से संबंधित छोटी समस्याएं हो सकती हैं। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। आज का दिन भागदौड़ भरा हो सकता है, इसलिए शाम को 15-20 मिनट का ध्यान या संगीत सुनना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कारिक रहेगा।

शिक्षा और छात्र जीवन
छात्रों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा। यदि आप किसी रिसर्च या उच्च शिक्षा (Higher Studies) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आज के सितारे आपके पक्ष में हैं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अपनी जगह बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है यह एक संकेत है कि आपको नई ऊर्जा की जरूरत है।

आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए 3 अचूक उपाय

सफेद वस्तु का दान: किसी मंदिर में या जरूरतमंद को सफेद मिठाई, दूध या चावल दान करें। इससे शुक्र मजबूत होगा।
पक्षियों को दाना: सुबह के समय पक्षियों को ज्वार या बाजरा खिलाएं, इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी।
 इत्र का प्रयोग: आज चंदन या गुलाब के इत्र का प्रयोग करें। इससे आपकी सकारात्मकता और आकर्षण में वृद्धि होगी।

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