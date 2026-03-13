Vrishchik Rashifal 14 March : सावधान वृश्चिक राशि वालों ! 14 मार्च को गुप्त शत्रुओं से रहें सतर्क, आपकी एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी

Vrishchik Rashifal 14 March : 14 मार्च को आपकी राशि का स्वामी मंगल एक ऐसी स्थिति में है जो आपको अत्यधिक ऊर्जा तो देगा, लेकिन साथ ही स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी ला सकता है। आज चंद्रमा का गोचर आपके मन को संवेदनशील बनाएगा। आप दूसरों की भावनाओं को...

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Vrishchik Rashifal 14 March : 14 मार्च को आपकी राशि का स्वामी मंगल एक ऐसी स्थिति में है जो आपको अत्यधिक ऊर्जा तो देगा, लेकिन साथ ही स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी ला सकता है। आज चंद्रमा का गोचर आपके मन को संवेदनशील बनाएगा। आप दूसरों की भावनाओं को भांपने में तो सफल रहेंगे लेकिन खुद की भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए धैर्य और रणनीति का है। यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो आप उन लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेंगे जो पिछले कई महीनों से अधूरे पड़े थे।

करियर और कार्यक्षेत्र

नौकरीपेशा जातकों के लिए:

कार्यस्थल पर आज आपको अपनी आंखों और कान खुले रखने की जरूरत है। आपके गुप्त शत्रु या आपसे ईर्ष्या रखने वाले सहकर्मी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आज अपनी योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों को किसी के साथ साझा न करें। यदि कोई मीटिंग है, तो तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। आपकी तर्कशक्ति आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में ऊपर उठाएगी लेकिन विनम्रता बनाए रखना अनिवार्य है।

व्यापारियों के लिए:

व्यापार में आज किसी बड़े निवेश से बचें। यदि आप किसी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो कानूनी दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ें। साझेदारी के व्यापार में पारदर्शिता रखें। दोपहर के बाद किसी पुराने क्लाइंट से अचानक कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा।आर्थिक दृष्टि से 14 मार्च का दिन सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। आज अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनकी आपने योजना नहीं बनाई थी। विशेष रूप से घर की मरम्मत या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसा खर्च हो सकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से आज दूर रहें। राहु का प्रभाव आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भ्रमित कर सकता है, जिससे नुकसान की आशंका है। यदि निवेश करना ही है, तो लंबी अवधि की योजनाओं पर विचार करें। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो आज उसे वापस मांगने का सही समय है। थोड़ी सख्ती बरतने पर आपका पैसा वापस मिल सकता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्तों के मामले में वृश्चिक राशि वाले बहुत भावुक और थोड़े पजेसिव होते हैं। आज आपके रिश्तों में विश्वास की परीक्षा हो सकती है।

वैवाहिक जीवन:

जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि गुस्से में कही गई बात आपके रिश्ते में लंबी कड़वाहट पैदा कर सकती है। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी और आप एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण समय बिता पाएंगे।

लव लाइफ:

जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने का है। यदि आपके मन में कोई शंका है, तो उसे दबाने के बजाय पार्टनर से खुलकर बात करें। सिंगल जातकों के लिए आज कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है लेकिन जल्दबाजी में कोई वादा न करें।

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत काफी हद तक आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगी। कार्यभार के कारण मानसिक तनाव और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। पर्याप्त नींद लें। आज आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बाहर के भोजन और तैलीय खाने से परहेज करें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका है।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

अपनी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मकता को दूर करने के लिए वृश्चिक राशि के जातक ये उपाय कर सकते हैं:

हनुमान चालीसा का पाठ: सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको साहस और मानसिक स्पष्टता देगा।

लाल चंदन का तिलक: माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं, इससे आपका मंगल मजबूत होगा और क्रोध पर नियंत्रण रहेगा।

तांबे का दान: किसी मंदिर में तांबे का बर्तन या गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।

मंत्र जाप: "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।

