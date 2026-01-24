Aaj Ka Good Luck (25th january 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (25th january 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 25 जनवरी 2026 का दिन ग्रहों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज सूर्य, चंद्र और गुरु की स्थिति भाग्य, कर्म और मन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। यदि सही उपाय...

Aaj Ka Good Luck (25th january 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 25 जनवरी 2026 का दिन ग्रहों की विशेष चाल के कारण कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आज सूर्य, चंद्र और गुरु की स्थिति भाग्य, कर्म और मन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। यदि सही उपाय (Upay) और लकी फैक्टर अपनाए जाएं, तो आज का दिन सफलता, धन और प्रेम में वृद्धि कर सकता है।



आज का विशेष वैदिक उपाय (सभी राशियों के लिए)

सुबह स्नान के बाद “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें।

किसी को ठेस न पहुंचाएं।

कृतज्ञता भाव रखें।



आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और वे खास उपाय जो आज किस्मत को मजबूत करेंगे।



मेष राशि (Aries Good Luck Today)

आज का गुडलक: आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति

क्या करें: सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

लाल रंग का प्रयोग करें।

आज साहसिक फैसले लाभ देंगे।



वृषभ राशि (Taurus Good Luck Today)

आज का गुडलक: धन और रिश्तों में स्थिरता

क्या करें: सफेद मिठाई का दान करें।

माता लक्ष्मी का स्मरण करें।

आर्थिक मामलों में शुभ संकेत।



मिथुन राशि (Gemini Good Luck Today)

आज का गुडलक: संवाद और बुद्धि

क्या करें: हरी मूंग का दान करें।

सच बोलने का संकल्प लें।

नौकरी व व्यापार में लाभ।



कर्क राशि (Cancer Good Luck Today)

आज का गुडलक: भावनात्मक संतुलन

क्या करें: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

चांदी का प्रयोग करें।

परिवार का सहयोग मिलेगा।



सिंह राशि (Leo Good Luck Today)

आज का गुडलक: मान-सम्मान और सफलता

क्या करें: सूर्य मंत्र का जाप करें।

जरूरतमंद की सहायता करें।

नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।



कन्या राशि (Virgo Good Luck Today)

आज का गुडलक: मेहनत का फल

क्या करें: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कार्यस्थल साफ रखें।

रुके काम पूरे होंगे।



तुला राशि (Libra Good Luck Today)

आज का गुडलक: प्रेम और संतुलन

क्या करें: गुलाबी फूल अर्पित करें।

मीठे शब्द बोलें।

लव लाइफ में सुधार होगा।



वृश्चिक राशि (Scorpio Good Luck Today)

आज का गुडलक: आत्मबल और बदलाव

क्या करें: लाल चंदन का तिलक लगाएं।

नकारात्मक सोच से दूर रहें।

बड़े फैसले सफल होंगे।



धनु राशि (Sagittarius Good Luck Today)

आज का गुडलक: भाग्य और शिक्षा

क्या करें: पीली दाल का दान करें।

गुरु मंत्र का जाप करें।

यात्रा व पढ़ाई में लाभ।



मकर राशि (Capricorn Good Luck Today)

आज का गुडलक: धैर्य और कर्म

क्या करें: शनि देव को दीपक करें।

अनुशासन बनाए रखें।

धीरे-धीरे सफलता मिलेगी।



कुंभ राशि (Aquarius Good Luck Today)

आज का गुडलक: नए विचार

क्या करें: पीपल के नीचे दीपक जलाएं।

अच्छे लोगों की संगति करें।

भविष्य के नए रास्ते खुलेंगे।



मीन राशि (Pisces Good Luck Today)

आज का गुडलक: आध्यात्मिक शक्ति

क्या करें: विष्णु मंत्र का जाप करें।

जरूरतमंद को भोजन करवाएं।

मनोकामना पूर्ति के योग हैं।