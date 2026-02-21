Weekly Love Rashifal (23 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Weekly Love Rashifal (23 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026): 23 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 का सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आ रहा है। इस दौरान ग्रहों की चाल रिश्तों में नई ऊर्जा, पुराने मतभेदों का समाधान और कुछ मामलों...

अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं। यह साप्ताहिक लव राशिफल आपकी रोमांटिक लाइफ के उतार-चढ़ाव को समझने में मदद करेगा। जानिए आपकी राशि के अनुसार इस सप्ताह प्रेम जीवन कैसा रहेगा और क्या है आपके लिए खास सलाह।



इस सप्ताह के लिए खास लव सलाह

पार्टनर से खुलकर संवाद करें।

पुराने विवादों को सुलझाने का प्रयास करें।

सरप्राइज या छोटी-सी डेट प्लान करें।

रिश्ते में भरोसा और सम्मान बनाए रखें।



23 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 का यह सप्ताह प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और कुछ जरूरी सीख लेकर आ सकता है। जहां कुछ राशियों को रोमांस का सुनहरा मौका मिलेगा, वहीं कुछ को धैर्य और समझदारी की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। याद रखें, सितारे दिशा दिखाते हैं, लेकिन रिश्ते की मजबूती आपकी समझ, भरोसे और प्रेम पर निर्भर करती है।



मेष (Aries)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में उत्साह और जोश बना रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए यह समय अनुकूल है। रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के बीच छोटी-छोटी बातों पर तकरार हो सकती है, लेकिन संवाद से समाधान संभव है। शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की जरूरत है।

लव टिप: गुस्से पर नियंत्रण रखें।

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: लाल



वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह स्थिरता लेकर आ सकता है। सिंगल लोगों के लिए पुराने दोस्त से प्रेम संबंध की शुरुआत संभव है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए भरोसा मजबूत होगा। पार्टनर की बातों को गंभीरता से सुनें।

लव टिप: जिद छोड़ें, समझदारी अपनाएं।

लकी डे: शुक्रवार

लकी कलर: हरा



मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांचक रह सकता है। फ्लर्टिंग और नए लोगों से मुलाकात के योग हैं। हालांकि, कमिटेड लोगों को किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी से बचना चाहिए। गलतफहमियों को समय रहते सुलझाएं।

लव टिप: ईमानदारी बनाए रखें।

लकी डे: बुधवार

लकी कलर: सफेद



कर्क (Cancer)

भावनात्मक रूप से यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए संवेदनशील हो सकता है। पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में अहम भूमिका निभा सकता है।

लव टिप: पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें।

लकी डे: सोमवार

लकी कलर: क्रीम



सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे। हालांकि, अहंकार से रिश्ते में दूरी आ सकती है। जीवनसाथी के साथ धैर्य रखें।

लव टिप: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

लकी डे: रविवार

लकी कलर: सुनहरा



कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह सोच-समझकर कदम उठाने का है। रिलेशनशिप में स्पष्टता जरूरी है। सिंगल लोग जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी नए रिश्ते की शुरुआत से पहले अच्छी तरह समझ लें।

लव टिप: ओवरथिंकिंग से बचें।

लकी डे: बुधवार

लकी कलर: हरा



तुला (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ घूमने या सरप्राइज प्लान करने का अवसर मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए ऑनलाइन या सोशल सर्कल के जरिए नए रिश्ते की संभावना है।

लव टिप: रिश्ते में संतुलन बनाए रखें।

लकी डे: शुक्रवार

लकी कलर: गुलाबी



वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक गहराई लेकर आएगा। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि, शक की भावना से बचें। विश्वास बनाए रखना जरूरी है।

लव टिप: पारदर्शिता रखें।

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: मैरून



धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह हल्का-फुल्का और आनंदमय रहेगा। सिंगल लोगों को ट्रैवल या सोशल इवेंट में कोई खास मिल सकता है। रिलेशनशिप में नएपन को बनाए रखने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करें।

लव टिप: समय दें, बहाने नहीं।

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: पीला



मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह गंभीर बातचीत का संकेत देता है। शादी या कमिटमेंट को लेकर चर्चा हो सकती है। सिंगल लोगों को करियर और प्रेम के बीच संतुलन बनाना होगा।

लव टिप: भावनाएं व्यक्त करें।

लकी डे: शनिवार

लकी कलर: काला



कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सरप्राइज से भरा हो सकता है। पार्टनर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। सिंगल लोग किसी क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

लव टिप: अपनी भावनाओं को छुपाएं नहीं।

लकी डे: शनिवार

लकी कलर: नीला



मीन (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांटिक और भावनात्मक संतुलन का है। पार्टनर के साथ रिश्ते में गहराई आएगी। सिंगल लोगों को पुराने प्रेम से जुड़ा कोई संदेश मिल सकता है।

लव टिप: दिल की सुनें, लेकिन दिमाग भी साथ रखें।

लकी डे: गुरुवार

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: सफेद


