Weekly Tarot Horoscope (20.04.2026 से 28.04.2026): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष- यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए खुशनुमा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में किसी काम को पूरा करने के लिए दोस्तों की मदद लेनी पड़ सकती है। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है।

मेष- यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए खुशनुमा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में किसी काम को पूरा करने के लिए दोस्तों की मदद लेनी पड़ सकती है। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। लव लाइफ में रोमांस की बहार छाई रहेगी। जो छात्र विदेश जा कर पढ़ने के बारे में सोच रहे थे, उनका ये सपना पूरा होगा। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करें।

उपाय- माता-पिता की सेवा करें।

शुभ रंग- लाल

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 7

वृष- इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से काम की तलाश में थे, उन्हें किसी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। परिवार के साथ किसी दोस्त की शादी में जाने का प्लान बना सकते हैं। साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। मन को शांत रखने के लिए रोज शाम को मंदिर जाएं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय- शनि चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग- गोल्डन

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 3

मिथुन- इस सप्ताह मिथुन राशि के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें उन्नति होने के योग प्रबल हो रहे हैं। पारिवारिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। प्रियजनों संग मजेदार समय व्यतीत करेंगे, पुरानी यादों को ताजा करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मौज मस्ती भरा दिन रहेगा। सिंगल लोग क्रश को अपने दिल की बात कहने के लिए दोस्तों की मदद लेंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी।

उपाय- विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा करें।

शुभ रंग- पीला

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 1

कर्क- यह सप्ताह ऑनलाइन कामों से जुड़े जातकों को फायदा होगा। बिक्री में वृद्धि हो सकती है। युवाओं को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के किसी सदस्य को काम के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय- मां दुर्ग को श्रृंगार का सामान अर्पित करें।

शुभ रंग- सिल्वर

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 4

सिंह- यह वीक सिंह राशि वालों के लिए मिलाजुला रहेगा। व्यवसाय को नया मुकाम मिल सकता है। धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। पारिवारिक विवादों के कारण घर में अशांति का माहौल रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। सेहत ठीक रहेगी।

उपाय- पार्टनर को गुलाबी वस्तुएं गिफ्ट में दें।

शुभ रंग- संतरी

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 8

कन्या- इस हफ्ते कन्या राशि वाले लोग किसी व्यक्ति पर जरूरत से अधिक विश्वास न करें।परिवार के लोगों के साथ जायदाद संबंधी विवाद हो सकते हैं। धन का सोच समझकर निवेश करें, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। जो लोग किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्हें मनचाही सफलता मिलेगी। महिलाओं को गैस संबंधी समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय- मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें।

शुभ रंग- पिंक

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 2

तुला- यह वीक तुला राशि के जातकों के लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोगों को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। कोर्ट-कचहरी के मामले फैसला आपके पक्ष में रहेगा। जो लोग लंबे समय से कोई मकान खरीदने के बारे में सोच रहे थे. उनका ये सपना पूरा होगा। साथी की तरफ से कोई स्पेशल तोहफा मिल सकता है।

उपाय- गणेश जी के नामों का जाप करें।

शुभ रंग- ग्रे

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 5

वृश्चिक- यह सप्ताह नए विचारों और नवाचारों का है। कारोबार में मुनाफा होने के योग हैं। माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रोक हुआ काम पूरा होगा। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। इस राशि के युवा घर के कामों में माता की मदद करेंगे। बच्चे किसी चीज को खरीदने के लिए जिद्द कर सकते हैं। बदलते मौसम के कारण सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें।

उपाय- शिव जी के मंदिर में जाकर सेवा करें

शुभ रंग- पीला

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 8

धनु- यह वीक धनु राशि वालो के लिए खास रहने वाला है। ऑफिस मैं सभी आपके काम के तरफ करेंगे। जो लोग रिलेशन में हैं, वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए घरवालों से बातचीत करेंगे। घर में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। नौकरीपेशा लोगों प्रमोशन मिलने की संभावना है। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं।

शुभ रंग- नीला

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 5

मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। कानूनी मामले को हल करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ सकती है। सिंगल लोगों के लिए अच्छे और बड़े घर से रिश्ता आएगा। लव लाइफ में थोड़ी रोमांस की कमी रहेगी। छात्र अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई नया कोर्स ज्वाइन करेंगे।

उपाय- शिव जी को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें

शुभ रंग- सफेद

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 9

कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए ये वीक उत्साह से भरा रहने वाला है। पिता के साथ बैठकर अपनी भविष्य को लेकर कोई अहम फैसला लेंगे। किसी को दिया हुआ उधार पैसा वापस मिल सकता है। जो लोग रिलेशन में हैं, वो शादी के बंधन में बंध सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में पेट की समस्या से परेशान रहेंगे।

उपाय- हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें।

शुभ रंग- केसरी

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 2

मीन- मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों भरा रहेगा। व्यापार कर रहे लोगों को धन लाभ होने की संभावना है। भाई की शादी पक्की हो जाने से घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा। इस राशि के युवा किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। माता की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा।

उपाय- घर में गंगाजल का छिड़काव करें।

शुभ रंग- हरा

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 1

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