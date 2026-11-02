Weekly Tarot Horoscope (2.11.2026 से 08.11.2026): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए उत्साह और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें। व्यापार में कोई नया सौदा मिलने की संभावना है।

मेष राशि

यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए उत्साह और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखें। व्यापार में कोई नया सौदा मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में छोटी-मोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें।

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

शुभ दिशा: पूर्व

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह आर्थिक मामलों में राहत देने वाला रह सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। कारोबार करने वाले लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। खानपान का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं, जिनसे भविष्य में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

शुभ दिशा: उत्तर

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह है। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ से परिस्थितियां संभल जाएंगी। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सेहत के मामले में दिनचर्या नियमित रखें।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और सफेद फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। नौकरी में आपके काम को नई पहचान मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अच्छे परिणाम पाने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें।

उपाय: प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

शुभ दिशा: पूर्व

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह योजनाओं को पूरा करने का अच्छा समय हो सकता है। नौकरी में आपकी कार्यक्षमता से अधिकारी प्रभावित होंगे। कारोबार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है। धन के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए समय-सारिणी बनाकर चलना चाहिए। पेट से जुड़ी परेशानियों के प्रति सावधान रहें।

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: हल्का हरा

शुभ अंक: 5

शुभ दिशा: उत्तर

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने का रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह फायदेमंद साबित होगी। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए पैसों का प्रबंधन सोच-समझकर करें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6

शुभ दिशा: पश्चिम

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य का फल दिला सकता है। नौकरी में रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। कारोबार में नई योजना शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। परिवार में किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। प्रेम जीवन में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आराम और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें।

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: मैरून

शुभ अंक: 9

शुभ दिशा: दक्षिण

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह नए अवसरों से भरा रह सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कारोबार करने वालों को किसी नई योजना से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा। परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व



मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में किसी को उधार देने से पहले सोच-विचार करें। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। सेहत के लिए नियमित व्यायाम करें।

उपाय: शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

शुभ दिशा: पश्चिम

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए विचारों और योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे को पर्याप्त समय देना जरूरी होगा। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए।

उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 8

शुभ दिशा: उत्तर

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए सप्ताह सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन जोखिम भरे फैसलों से बचना बेहतर होगा। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी मिल सकती है। प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अपनी दिनचर्या संतुलित रखें और सेहत का ध्यान दें।

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और जरूरतमंद को पीली वस्तु दान करें।

शुभ रंग: हल्का पीला

शुभ अंक: 3

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

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