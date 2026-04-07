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5 कॉमेडी फिल्म्स और शोज़ जो देंगे नॉन-स्टॉप हंसी का डोज़, मूड खराब हो तो बस ये देख लो!

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 02:49 PM

5 comedy films and shows that will provide a dose of non stop laughter

अगर आपको देसी ह्यूमर, चुटीले डायलॉग्स और फुल एंटरटेनमेंट चाहिए तो यह शो परफेक्ट है। ZEE5 पर मौजूद यह कॉमेडी कंटेंट अपने आइकॉनिक किरदारों और मजेदार हालातों के कारण दर्शकों को लगातार हंसाता है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अगर आपको देसी ह्यूमर, चुटीले डायलॉग्स और फुल एंटरटेनमेंट चाहिए तो यह शो परफेक्ट है। ZEE5 पर मौजूद यह कॉमेडी कंटेंट अपने आइकॉनिक किरदारों और मजेदार हालातों के कारण दर्शकों को लगातार हंसाता है। गलतफहमियां, कॉमिक टाइमिंग और मजेदार वन-लाइन्स इसे हर उम्र के लिए एंटरटेनिंग बनाती हैं।

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1. भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन (ZEE5)
अगर आपको देसी ह्यूमर पसंद है जिसमें हो चुटीले डायलॉग्स, वर्डप्ले और यादगार किरदार, तो यह आपके लिए परफेक्ट है। भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन इस पॉपुलर शो की मस्ती को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, जहां गलतफहमियां, अराजकता और शानदार कॉमिक टाइमिंग भरपूर देखने को मिलती है। इसके आइकॉनिक वन-लाइन्स और किरदारों की केमिस्ट्री इसे और भी मजेदार बनाती है। यह हर उम्र के दर्शकों के लिए एक आसान और एंटरटेनिंग वॉच है।

2. वेलकम (Prime Video)
एक कल्ट कॉमेडी जो आज भी उतनी ही मजेदार लगती है। गैंगस्टर्स, कन्फ्यूजन और अजीबोगरीब सिचुएशन्स के बीच बनी यह कहानी हर सीन में हंसी का मौका देती है। Amazon Prime Video पर उपलब्ध यह फिल्म अपने डायलॉग्स और परफॉर्मेंस के लिए आज भी याद की जाती है।

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3. चेन्नई एक्सप्रेस (Netflix)
रोमांस, एक्शन और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। कल्चरल क्लैश और ओवर-द-टॉप सीन्स इसे बेहद मजेदार बनाते हैं। Netflix पर मौजूद यह फिल्म एनर्जी और एंटरटेनमेंट से भरपूर है, जो शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है।

4. धमाल (ZEE5)
चार दोस्तों की खजाने की तलाश और उससे जुड़ी अराजकता इस फिल्म को पूरी तरह कॉमेडी बना देती है। स्लैपस्टिक ह्यूमर और फनी सीक्वेंसेस इसे एक क्लीन और फन वॉच बनाते हैं। ZEE5 पर यह फिल्म हल्का-फुल्का एंटरटेनमेंट चाहने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है।

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5. गो गोवा गॉन (ZEE5)
ज़ॉम्बी और कॉमेडी का यूनिक मिक्स, जो बॉलीवुड में कुछ अलग करने की कोशिश करता है। इसके डायलॉग्स और कैरेक्टर्स, खासकर बोरिस, आज भी फैंस के बीच पॉपुलर हैं। ZEE5 पर मौजूद यह फिल्म थोड़ी अलग, थोड़ी हटके और पूरी तरह एंटरटेनिंग है।

 

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