Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | Shocking Revelation: अक्षय कुमार ने कॉलेज क्रश के बारे में किया खुलासा, बताया कैसे हो गई थी पिटाई?

Shocking Revelation: अक्षय कुमार ने कॉलेज क्रश के बारे में किया खुलासा, बताया कैसे हो गई थी पिटाई?

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 01:01 PM

akshay kumar shocking revelation about college crush

व्हील ऑफ फॉर्च्यून के आगामी एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने कॉलेज क्रश के बारे में पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन पर चौंकाने वाला खुलासा किया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के आगामी एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने कॉलेज क्रश के बारे में पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन पर चौंकाने वाला खुलासा किया। अपनी एक दिलचस्प और मजेदार कहानी में उन्होंने दर्शकों को अपने पुराने दिनों की याद दिलाई, जिससे शो में मौजूद सभी लोग चकित और मनोरंजन से भर गए।

एपिसोड में कंटेस्टेंट आदर्श द्वारा एक शायरी पढ़े जाने के बाद बातचीत ने एक नया मोड़ लिया और यह सवाल उठाया गया कि क्या पुरुषों को किसी का दिल जीतने के लिए पर्याप्त कोशिश करनी चाहिए। इस पर कंटेस्टेंट अनित ने कहा कि पुरुषों को प्रयास करना चाहिए, लेकिन अक्सर वे इसमें सफल नहीं हो पाते। इस टिप्पणी ने अक्षय कुमार को अपने अनुभव पर विचार करने को मजबूर किया, और उन्होंने सभी को अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया।

अक्षय कुमार ने साझा किया, “मुझे याद है, मैं अपने समय की बात कर रहा हूं, आज से करीब 40 साल पहले मैं कॉलेज में था। मैं एक लड़की को बहुत चाहता था, उसके लिए मैंने एक गाना सीखा था और मेरे एक दोस्त को गिटार बजाना आता था। मैं सच में कह रहा हूं, मैं उसके घर के बाहर जाकर गाना गाया और वो गिटार बजा रहा था। गाना खत्म होने के बाद पता है क्या हुआ?”

कुछ समय तक दर्शकों को सस्पेंस में रखते हुए, अक्षय ने हंसते हुए बताया, “उसके जितने भी पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे पीटा। हम दोनों ने मार खाई।” इस खुलासे ने सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया, और अक्षय ने मजाक करते हुए कहा, “मेहनत ज्यादा करने से भी पिटाई हो जाती है।” अक्षय कुमार के साथ और मजेदार पल देखने के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखें, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, केवल सोनी टेलीविजन और सोनी लिव पर।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!