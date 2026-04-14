Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | बर्फीली वादियों में रोमांस, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor ने स्विट्जरलैंड में मनाई 4th एनिवर्सरी, देखें Photos

बर्फीली वादियों में रोमांस, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor ने स्विट्जरलैंड में मनाई 4th एनिवर्सरी, देखें Photos

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 02:30 PM

alia ranbir anniversary

Mumbai : बॉलीवुड के क्यूटेस्ट कपल्स में गिने जाने वाले Alia Bhatt और Ranbir Kapoor ने 14 अप्रैल 2022 को शादी रचाई थी। आज ये स्टार कपल अपनी 4th वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा है, जिसे उन्होंने स्विट्जरलैंड की खूबसूरत बर्फीली वादियों में खास अंदाज़ में...

Mumbai : बॉलीवुड के क्यूटेस्ट कपल्स में गिने जाने वाले Alia Bhatt और Ranbir Kapoor ने 14 अप्रैल 2022 को शादी रचाई थी। आज ये स्टार कपल अपनी 4th वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा है, जिसे उन्होंने स्विट्जरलैंड की खूबसूरत बर्फीली वादियों में खास अंदाज़ में सेलिब्रेट किया। इस खास मौके की झलकियां आलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस के साथ शेयर की हैं।

Alia Ranbir Anniversary

शेयर की गई तस्वीरों में Alia और Ranbir बेहद खुश नजर आ रहे हैं। एक फोटो में दोनों साथ में स्माइल करते हुए पोज दे रहे हैं। इस दौरान आलिया ब्लैक स्वेटर में काफी क्यूट लग रही हैं, वहीं रणबीर ग्रे स्वेटर और कैप में स्टाइलिश दिख रहे हैं।

Alia Ranbir Anniversary

और ये भी पढ़े

एनिवर्सरी ट्रिप के दौरान कपल ने एडवेंचर का भी भरपूर मजा लिया। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच दोनों ने स्कीइंग की और उसके बाद कैमरे के सामने पोज देते हुए अपनी खुशी जाहिर की।

Alia Ranbir Anniversary

इसके अलावा, कपल ने ठंड के मौसम में गर्मागर्म कॉफी का आनंद भी लिया। एक तस्वीर में दोनों हाथ में कॉफी मग लिए नजर आ रहे हैं, जो उनके रोमांटिक वेकेशन को और खास बना रहा है।

आलिया ने अपने पोस्ट में स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों की झलक भी दिखाई है, जहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ इस ट्रिप को और भी यादगार बना रहे हैं।

Alia Ranbir Anniversary

स्कीइंग के बाद कपल ने कैंडल लाइट डिनर का लुत्फ उठाया। एक तस्वीर में आलिया टेबल पर सजी मोमबत्तियों और फूलों के साथ नजर आ रही हैं, जिससे उनका डिनर डेट काफी रोमांटिक लग रहा है।

Alia Ranbir Anniversary

आलिया ने एक प्यारी सी झलक भी शेयर की, जिसमें रणबीर अपनी बेटी Raha Kapoor के साथ समय बिताते दिखाई दे रहे हैं। इस खास पोस्ट के साथ आलिया ने रणबीर के लिए एक भावुक मैसेज भी लिखा, जिसमें उन्होंने साथ बिताए हर छोटे-बड़े पल को खूबसूरत बताया और अपने रिश्ते के लिए प्यार जताया।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!