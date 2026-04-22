₹100 करोड़ का नया आशियाना: Allu Arjun जुबली हिल्स में करेंगे ग्रैंड शिफ्ट

भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पैन-इंडिया सितारों में शुमार Allu Arjun अब अपनी जिंदगी के एक नए और बेहद खास अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। लगभग दो दशकों के लंबे और सफल करियर के बाद, वह सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी एक बड़ा अपग्रेड कर...

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पैन-इंडिया सितारों में शुमार Allu Arjun अब अपनी जिंदगी के एक नए और बेहद खास अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। लगभग दो दशकों के लंबे और सफल करियर के बाद, वह सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी एक बड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। खबर है कि वह जल्द ही हैदराबाद के पॉश इलाके Jubilee Hills में बने अपने नए आलीशान घर में शिफ्ट होने वाले हैं।

₹100 करोड़ की प्रॉपर्टी: हर कोना बोलेगा रॉयल्टी

करीब 4,000 वर्ग गज में फैली इस लग्ज़री प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह घर सिर्फ एक रिहायश नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है जो अल्लू अर्जुन की मेहनत, स्टारडम और लाइफस्टाइल को दर्शाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घर को बेहद मॉडर्न आर्किटेक्चर और हाई-एंड सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है, जो इसे किसी ड्रीम हाउस से कम नहीं बनाता।

साल के अंत में खास सेलिब्रेशन

सूत्रों के अनुसार, Allu Arjun इस साल के अंत तक अपने परिवार के साथ इस नए घर में गृह प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। यह सिर्फ एक शिफ्ट नहीं, बल्कि उनके करियर और निजी जीवन की बड़ी उपलब्धियों का जश्न होगा एक ऐसा पल, जो उनके फैंस के लिए भी उतना ही खास होगा।

करियर भी टॉप गियर में: ‘राका’ से मचेगा धमाका

वर्कफ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन अपनी अगली बड़ी फिल्म ‘राका’ की तैयारी में जुटे हैं, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं Atlee। इस फिल्म में उनके साथ पहली बार नजर आएंगी Deepika Padukone, जिससे यह जोड़ी पहले से ही चर्चा में है। बड़े बजट और दमदार स्टारकास्ट के साथ ‘राका’ को एक मेगा सिनेमाई इवेंट माना जा रहा है।

AA23 और लोकेश कनगराज के साथ नई एक्साइटमेंट

इसके अलावा, Allu Arjun मशहूर डायरेक्टर Lokesh Kanagaraj के साथ भी एक बड़े प्रोजेक्ट ‘AA23’ पर काम करने वाले हैं, जिसे Mythri Movie Makers प्रोड्यूस कर रही है। यह फिल्म पहले से ही इंडस्ट्री में बज़ बना चुकी है और फैंस इसकी अनाउंसमेंट से ही एक्साइटेड हैं।

स्टारडम से आगे: एक इंस्पायरिंग जर्नी

Allu Arjun का यह नया घर सिर्फ उनकी सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि उस सफर का भी सबूत है, जिसमें मेहनत, टैलेंट और सही फैसलों ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। स्क्रीन पर ब्लॉकबस्टर और जिंदगी में लग्ज़री अल्लू अर्जुन हर मोर्चे पर एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं।