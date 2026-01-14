अल्लू अर्जुन–लोकेश कनगराज की अगली अनटाइटल्ड फिल्म के लिए हुआ मेगा कोलैबोरेशन का ऐलान!

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित घोषणाओं में से एक में, नेशनल अवॉर्ड विजेता अल्लू अर्जुन ने डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान किया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित घोषणाओं में से एक में, नेशनल अवॉर्ड विजेता अल्लू अर्जुन ने डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की दो मेगा पावरहाउस हस्तियां एक अनटाइटल्ड फिल्म के लिए साथ आ रही हैं, जो अपने आप में एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का वादा करती है। माइथ्री मूवी मेकर्स द्वारा प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म का म्यूज़िक अनिरुद्ध रविचंदर देंगे, जो इसे एक बड़े ब्लॉकबस्टर स्पेक्टेकल की ओर ले जाता है।

पुष्पा 2: द रूल की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अल्लू अर्जुन ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट से पर्दा उठा दिया है, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सभी की नजरें इस बात पर थीं कि आइकॉन स्टार आगे किस दिशा में जाएंगे, और लोकेश कनगराज के साथ उनकी साझेदारी की खबर सामने आते ही उत्साह कई गुना बढ़ गया है।

लोकेश कनगराज कैथी, मास्टर, विक्रम, लियो, कुली जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ खुद को इंडस्ट्री की एक बड़ी ताकत साबित कर चुके हैं। कैथी (2019) की जबरदस्त कामयाबी के बाद उन्होंने लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स (LCU) की शुरुआत की थी। इससे पहले लोकेश अनिरुद्ध रविचंदर के साथ चार फिल्मों में काम कर चुके हैं, और यह फिल्म दोनों की साथ में पांचवीं कोलैबोरेशन होगी।

अनिरुद्ध रविचंदर एक जाने-माने म्यूज़िक कंपोज़र और प्लेबैक सिंगर हैं, जो मुख्य तौर पर तमिल सिनेमा में काम करते हैं, साथ ही तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी उनकी जबरदस्त मौजूदगी है। उन्होंने व्हाई दिस कोलावेरी डी जैसे वायरल गाने से डेब्यू किया था और इसके बाद बीस्ट, विक्रम, जेलर, जवान, लियो, इंडियन 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में चार्टबस्टर म्यूज़िक दिया है, जिसने हाल के सालों में उन्हें इंडस्ट्री के टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर्स में शामिल कर दिया है।

पुष्पा फ्रेंचाइज़ी की जबरदस्त कामयाबी के बाद यह प्रोजेक्ट अल्लू अर्जुन और माइथ्री मूवी मेकर्स की एक और बड़ी साझेदारी भी है।

यह घोषणा अपने आप में ऐतिहासिक मानी जा रही है। जब इंडस्ट्री की इतनी बड़ी क्रिएटिव और कमर्शियल ताकतें एक साथ आती हैं, तो कुछ बड़ा होना तय है। अब सभी की निगाहें इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी आने वाली जानकारियों पर टिकी हुई हैं।