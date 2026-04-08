'राका' के टाइटल पोस्टर में अल्लू अर्जुन का नया लुक देख फैंस हुए दीवाने, बोले 'ट्रांसफॉर्मेशन का बाप!'

Edited By Manisha,Updated: 08 Apr, 2026 02:34 PM
इंडिया के सबसे बड़े स्टार अल्लू अर्जुन जानते हैं कि अपनी शानदार परफॉर्मेंस और अनोखे अंदाज से दर्शकों को कैसे हैरान करना है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। इंडिया के सबसे बड़े स्टार अल्लू अर्जुन जानते हैं कि अपनी शानदार परफॉर्मेंस और अनोखे अंदाज से दर्शकों को कैसे हैरान करना है। इंडस्ट्री में 23 साल बिताने के बाद भी, वो जिस तरह से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वैसा कोई और नहीं कर सकता। अपने जन्मदिन को एक और यादगार पल बनाते हुए, अल्लू अर्जुन ने एटली के साथ अपनी फिल्म का मोस्ट-अवेयटेड टाइटल पोस्टर रिलीज किया है, जिसका नाम 'राका' रखा गया है।
पोस्टर में उनका एक चौंकाने वाला और पूरी तरह बदला हुआ लुक दिख रहा है, जिसमें एक भेड़िये जैसा बालों वाला हाथ और नुकीले नाखून उनके चेहरे को थोड़ा ढक रहे हैं। इसके साथ ही उनका आधा गंजा सिर और तीखे हाव-भाव इसे और भी खतरनाक बना रहे हैं। यह एक बहुत ही हिम्मत वाला अवतार है, जो पहले कभी नहीं देखा गया और तुरंत सबका ध्यान खींच लेता है। अपने हर किरदार को पूरी तरह जीने के लिए मशहूर अल्लू अर्जुन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका कोई मुकाबला नहीं है।
इंटरनेट पर इसे लेकर जबरदस्त जश्न शुरू हो गया है और सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है। फैंस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनका यह ट्रांसफॉर्मेशन कितना शानदार और अनपेक्षित है, जिसने इस बर्थडे सरप्राइज को एक बड़े धमाके में बदल दिया है। लोग सिनेमा के प्रति उनके समर्पण और खुद को बदलने की उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं।
एक फैन ने लिखा, "हिम्मत देखो @alluarjun पागलपन है ये!!!! #Raaka #AA22"
एक यूजर ने ट्वीट किया, “#AlluArjun अल्टीमेट सुपरस्टार हैं इंडियन सिनेमा के बेताज बादशाह! #Raaka जबरदस्त होने वाली है, और मैं अब बस दिनों का इंतज़ार कर रहा हूँ! हैप्पी बर्थडे सुपरस्टार!!"
— Rudra Pratap Singh (@RudraPratap_202) April 8, 2026
एक और फैन ने लिखा, “ट्रांसफॉर्मेशन का बाप दुनिया से बिल्कुल अलग लुक @alluarjun #RAAKA #AA22”
— Bhanu! (@Bhanuuuuprakash) April 8, 2026
एक फैन ने ट्वीट किया, “बाप रे! क्या खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन है !!!!!! राका (RAAKA) !!!!! #AA22 #AlluArjun”
— TheStarThings (@TheStarThings) April 8, 2026
एक फैन ने पोस्टर की तारीफ करते हुए लिखा, “पहले #Pushpa2TheRule और अब #RAAKA, कोई भी ऐसा कभी नहीं कर सकता सिनेमा के लिए आपकी हिम्मत, आपका प्यार और आपका जुनून बेजोड़ है हैप्पी बर्थडे GOAT @alluarjun यह तो बस शुरुआत है #HappyBirthdayAlluArjun #AlluArjun”
— TheStarThings (@TheStarThings) April 8, 2026
एक फैन ने ट्वीट किया, "स्टाइल, स्वैग और स्टारडम। अल्लू अर्जुन जैसा कोई दूसरा नहीं। आइकॉन स्टार को जन्मदिन की बधाई। #RAAKA #ALLUARJUN"
— The అలుపెరగని బాటసారి 🔥⛽🪵 (@SURYA204402E) April 8, 2026
'राका' के साथ अल्लू अर्जुन और मशहूर फिल्म मेकर एटली की वो जोड़ी साथ आ रही है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि एटली अपनी भव्य और मास एंटरटेनर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, इस फिल्म में पहली बार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी भी एक साथ नज़र आएगी। दो बड़े सुपरस्टार्स का यह साथ स्क्रीन प्रेजेंस और स्केल के मामले में बेमिसाल होने वाला है। अल्लू की 'राका' एक बहुत बड़े सिनेमाई इवेंट के तौर पर तैयार हो रही है। जैसे-जैसे फिल्म से जुड़ी चीजें सामने आ रही हैं, दुनिया भर में फैंस के बीच इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है और वे अगले अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं।