आशीष चंचलानी की ‘एकाकी’ को मिला खास सम्मान, रॉकिंग स्टार यश ने दी बधाई

आशीष चंचलानी देश के सबसे बड़े डिजिटल एंटरटेनर्स में से एक हैं। एक सफल परफॉर्मर के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद, आशीष ने अब अपने करियर में एक नया क्रिएटिव कदम उठाया है।

नई दिल्ली। आशीष चंचलानी देश के सबसे बड़े डिजिटल एंटरटेनर्स में से एक हैं। एक सफल परफॉर्मर के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद, आशीष ने अब अपने करियर में एक नया क्रिएटिव कदम उठाया है। उन्होंने सीरीज़ ‘एकाकी’ के ज़रिए डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया है। हॉरर-कॉमेडी थ्रिलर ‘एकाकी’ ने इंटरनेट पर ज़बरदस्त चर्चा बटोरी है और दर्शकों के साथ-साथ सेलेब्रिटीज़ और फिल्ममेकर्स से भी खूब सराहना मिल रही है।

‘एकाकी’ की सफलता के बीच आशीष को हाल ही में एक और खास बधाई संदेश मिला। इस बार उन्हें शुभकामनाएं दीं रॉकिंग स्टार यश ने। आशीष ने X (पहले ट्विटर) पर यश को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी आने वाली फिल्म के लिए उत्साह जताया। इसके जवाब में यश ने ‘एकाकी’ की कामयाबी पर आशीष को बधाई दी, जो उनके सफर का एक यादगार पल बन गया।

आशीष ने यश को लिखा, “एक लीजेंड को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं @TheNameIsYash, बॉस… बहुत एक्साइटेड हूँ ❤️ (और भी ज़्यादा मस्कुल्ड 💪)”

— Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) January 8, 2026

इस पर यश ने जवाब दिया, “धन्यवाद आशीष 😊 ‘एकाकी’ के लिए बधाई 👍”

Thank you Ashish 😊 Congrats on Ekaki 👍

मशहूर सेलेब्रिटीज़ के सरप्राइज़ कैमियो, दिलचस्प कहानी और दमदार परफॉर्मेंस के साथ यह शो हर नए एपिसोड के साथ दर्शकों का उत्साह बढ़ा रहा है। ‘एकाकी’ में आशीष चंचलानी ने कई जिम्मेदारियां निभाई हैं — वे इसके लेखक, निर्देशक, निर्माता और लीड एक्टर भी हैं, जो उनकी बड़ी सोच और क्रिएटिव विज़न को दर्शाता है। इस सीरीज़ में उनकी करीबी टीम भी उनके साथ जुड़ी है। कुणाल छाबरिया को-प्रोड्यूसर हैं, आकाश दोडेजा पैरेलल लीड की भूमिका में हैं, जशन सिरवानी एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और तनिष सिरवानी शो की क्रिएटिव दिशा संभाल रहे हैं।

इसका स्क्रीनप्ले ग्रिशिम नवानी के साथ मिलकर लिखा गया है, जबकि रितेश साधवानी लाइन प्रोड्यूसर के तौर पर प्रोडक्शन को सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। नई, दमदार और अलग तरह की कहानी पेश करने वाला ‘एकाकी’ का पहला एपिसोड 27 नवंबर 2025 को और लेटेस्ट एपिसोड 5 जनवरी 2026 को ACV Studios के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है।