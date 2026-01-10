Main Menu

कपिल शर्मा शो में भोजपुरी सितारों का धमाका, कहानियों और हंसी से सेट हुआ माहौल

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 05:59 PM

bhojpuri stars steal the show on the great indian kapil show season 4

नेटफ्लिक्स के चर्चित कॉमेडी शो The Great Indian Kapil Show Season 4 के इस हफ्ते के एपिसोड में हंसी-मजाक के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसने पूरी महफिल लूट ली।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नेटफ्लिक्स के चर्चित कॉमेडी शो The Great Indian Kapil Show Season 4 के इस हफ्ते के एपिसोड में हंसी-मजाक के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसने पूरी महफिल लूट ली। आमतौर पर पंचलाइंस और जोक्स के लिए मशहूर इस शो में इस बार भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश ‘निरहुआ’ लाल यादव ने सिर्फ गाने और स्वैग ही नहीं, बल्कि ऐसे किस्से सुनाए, जिन पर दर्शक हंसे भी और चौंके भी।

सिद्धू पाजी की दमदार शायरी
शो की शुरुआत हमेशा की तरह सिद्धू पाजी की दमदार शायरी से हुई, जिसने माहौल तुरंत सेट कर दिया। मनोज तिवारी का परिचय भोजपुरी सिनेमा के बादशाह के रूप में कराया गया। सिद्धू पाजी की शायरी- भोजपुरी का बादशाह है… प्यार से सबको नापा… न ये चाचा है, न ये ताऊ किसी का… ये तो रिंकिया के पापा हैं सुनते ही स्टूडियो तालियों से गूंज उठा।

निरहुआ की जबरदस्त एंट्री
इसके बाद निरहुआ की एंट्री उनके संघर्ष और सफलता के सफर को मजेदार अंदाज में बयान करती शायरी के साथ हुई 'बनियान वाला कमीज़ पे आ गया, ब्रेड वाला चीज़ पे आ गया… तरक्की तो देखो निरहुआ की… रिक्शावाला मर्सिडीज़ पे आ गया।'वहीं पवन सिंह को शुद्ध स्टार पावर के रूप में पेश किया गया-दिलों का जो सिग्नल पकड़े, ये वो टावर है; बिना डीज़ल के जो ट्रैक्टर चला ले पवन सिंह, वो स्टार पावर है। हर इंट्रो के साथ सोफे पर बैठी तिकड़ी और दर्शकों का उत्साह बढ़ता ही चला गया और भोजपुरी सिनेमा पर गर्व साफ झलकने लगा।

भोजपुरी सितारों ने सुनाए मजेदार किस्से
एपिसोड का सबसे बड़ा और यादगार पल तब आया, जब निरहुआ ने फिल्म कास्टिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बार वह और पवन सिंह, मनोज तिवारी के पास पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें फिल्म में विलेन न बना दिया जाए। निरहुआ के मुताबिक, मनोज तिवारी ने पूरी बात शांति से सुनी, फिर फोन उठाकर सीधे डायरेक्टर को कॉल किया और बोले- पवन इतना अच्छा गाता है, उससे गाना गवाओ। निरहुआ को गेस्ट अपीयरेंस करा दो। विलेन चाहिए? वो रवि किशन से करा लो। यह सुनते ही कपिल शर्मा बीच में कूद पड़े और स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा। यही लाइन एपिसोड की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बात बन गई।

और ये भी पढ़े

कपिल शर्मा का नेताजी अवतार
पूरे शो के दौरान कपिल शर्मा अपनी नेताजी वाली अवतार में आते-जाते रहे और बातचीत कभी म्यूजिक, कभी राजनीति तो कभी पर्सनल किस्सों तक पहुंचती रही। शो में कृष्णा अभिषेक ने Donald Drunk बनकर हंगामा बढ़ाया, किकू शारदा ने Kim Kong के किरदार में अपनी डेडपैन कॉमेडी से हंसाया और सुनील ग्रोवर ने बंटू कुमार बिजली बनकर एक सनकी लेखक के रूप में अलग ही रंग जमा दिया।

किरदारों की टक्कर, तेज-तर्रार जोक्स और भोजपुरी स्टार्स की सादगी ने इस एपिसोड को पूरी तरह कपिल शर्मा स्टाइल बना दिया शोरगुल भरा, लेयर्ड और पूरी तरह एंटरटेनिंग।

 

