भूमि पेडनेकर की ‘दलदल’: डीसीपी रीटा फरेरा के शांत लेकिन गहरे किरदार में दिखेगी एक नई परत

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भूमि सतीश पेडनेकर अपनी आने वाली सीरीज़ दलदल के साथ एक बार फिर अपने गंभीर और मजबूत किरदार में नजर आने वाली हैं। हाल ही में उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने किरदार डीसीपी रीटा फरेरा के मनोभावों को समझने के लिए गहराई से काम किया। निर्माता सुरेश त्रिवेणी के साथ उनके कई स्वस्थ और दिलचस्प बहसें भी हुईं, क्योंकि रीटा का स्वभाव शांत, नियंत्रित और कम भाव दिखाने वाला है।

यह सीरीज़ विश धमिजा की बेस्टसेलर किताब ‘भेंडी बाज़ार’ पर आधारित है। भूमि ने बताया कि जब उन्होंने दलदल की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उनका पहला रिएक्शन क्या था। उन्होंने कहा कि रीटा का अंदर ही अंदर सब कुछ महसूस करने वाला स्वभाव समझना आसान नहीं था। इसी वजह से उन्हें इस किरदार को पूरी तरह समझने में 4–5 महीने लग गए। इस दौरान वह सुरेश त्रिवेणी के साथ लगातार चर्चा और बहस करती रहीं, ताकि रीटा के व्यक्तित्व को सही तरीके से समझ सकें।

भूमि ने एक उदाहरण देते हुए कहा, “जैसे जब रीटा पहली बार एक डेड बॉडी देखती है, तो वह सोचती है – क्या मैंने यह किया है? क्या हो रहा है? मुझे लगा शायद वह उल्टी कर देगी। लेकिन सुरेश ने कहा, नहीं। वह उल्टी नहीं करेगी, क्योंकि यही सबसे आम प्रतिक्रिया होती है। फिर मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए?”

भूमि का कहना है कि दलदल की यह यात्रा उनके लिए रचनात्मक रूप से बेहद संतोषजनक रही। उन्होंने बताया, “ऐसे कई छोटे-छोटे पहलू थे जो सेट पर अलग तरीके से सामने आए। यहां तक कि जब भी रीटा अपनी मां से मिलती है, तो उसकी प्रतिक्रिया हर बार अलग होती है। उसका भावनात्मक दायरा बहुत सीमित है, इसलिए मुझे उसी के भीतर रहकर रचनात्मक होना पड़ा। शूटिंग खत्म होते-होते मैं थक चुकी थी शांत रहकर अभिनय करना भी थका देता है। लेकिन किसी प्रोजेक्ट के खत्म होने पर मैं शायद ही कभी इतनी खुश हुई हूं।

अमृत राज गुप्ता के निर्देशन में बनी और विक्रम मल्होत्रा व सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्मित दलदल, अबंडैंशिया एंटरटेनमेंट का प्रोडक्शन है। इस सीरीज़ में भूमि सतीश पेडनेकर डीसीपी रीटा फरेरा के किरदार में नजर आएंगी। उनके साथ समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में हैं। दलदल 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर भारत सहित दुनिया के 240 देशों और क्षेत्रों में रिलीज़ होगी।