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बिड़ला स्टूडियोज़ और वी लेकर आए भारत का पहला मोबाइल-फर्स्ट डेमोक्रेटिक टैलेंट हंट - ‘रील से रियल स्टार’

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 04:13 PM

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अब अभिनय का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। Birla Studios और Vodafone Idea Limited ने मिलकर लॉन्च किया है एक अनोखी पहल।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अब अभिनय का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। Birla Studios और Vodafone Idea Limited ने मिलकर लॉन्च किया है एक अनोखा मंच – रील से रियल स्टार, जो भारत के हर कोने से प्रतिभा को सीधे मनोरंजन उद्योग तक पहुंचाने का मौका देगा। इस पहल का उद्देश्य है अभिनय की दुनिया में प्रवेश को आसान और सबके लिए समान बनाना। अब न शहर की दूरी मायने रखेगी, न किसी जान-पहचान की जरूरत होगी। सिर्फ एक स्मार्टफ़ोन और आपकी प्रतिभा आपको आगे ले जा सकती है।

इस मंच की सोच बेहद साफ है – प्रतिभा कहीं से भी आ सकती है और हर किसी को मौका मिलना चाहिए।

इस दृष्टि के बारे में बात करते हुए Ananya Birla ने कहा: “अक्सर प्रतिभा को सही अवसर नहीं मिल पाता, और इसी कारण कई लोग पीछे रह जाते हैं। आज डिजिटल संरचना की पहुंच और वी के मजबूत राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ हम इस अंतर को खत्म कर सकते हैं। ‘रील से रियल स्टार’ एक ऐसा मंच है जहां कोई भी, कहीं से भी अपनी पहचान बना सकता है।”

वहीं वी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Abhijit Kishore ने कहा: “कनेक्टिविटी का असली मतलब तभी है जब वह लोगों के लिए अवसर बनाए। यह मंच ऑडिशन को सीधे लोगों के हाथों में लाता है। हमारा लक्ष्य है कि किसी की क्षमता उसकी भौगोलिक स्थिति से सीमित न हो, बल्कि देश के किसी भी हिस्से से सामने आ सके।”

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यह राष्ट्रीय स्तर की पहल देशभर के उभरते कलाकारों को एक पूरी तरह डिजिटल मंच देगी, जहां वे अपने ऑडिशन सीधे अपलोड कर सकते हैं, बिना किसी सिफारिश के।

इस पहल की खास बात यह है कि इसमें भाग लेने वालों को उद्योग के अनुभवी निर्देशक और रचनात्मक विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे, जिससे उन्हें सही दिशा और बेहतर अवसर मिलेगा।

विजेताओं को मिलेगा एक बड़ा मौका – एक फीचर फिल्म में काम करने का अवसर, वह भी एक स्थापित निर्देशक के साथ।

यह कार्यक्रम जल्द ही वी ऐप पर शुरू होगा। फिलहाल, इच्छुक प्रतिभागी बिड़ला स्टूडियोज़ या वी की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

बिड़ला स्टूडियोज़ के बारे में
2026 में स्थापित, बिड़ला स्टूडियोज़ एक फिल्म स्टूडियो है जो मजबूत कहानी, नई प्रतिभा और बड़े दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक सिनेमा बनाने पर केंद्रित है।

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में
वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, आदित्य बिड़ला समूह और वोडाफोन समूह की साझेदारी है और भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में से एक है, जो 2जी, 4जी और 5जी सेवाओं के माध्यम से देश को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है।

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