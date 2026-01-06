दीपिका पादुकोण ने ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ लॉन्च किया, नेटिज़न्स ने की जमकर तारीफ

Edited By Reetu sharma,Updated: 06 Jan, 2026 05:37 PM
इस साल अपने जन्मदिन पर दीपिका पादुकोण ने इसे एक खास मकसद के साथ मनाया। अभिनेत्री, निर्माता, उद्यमी और लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य की समर्थक दीपिका ने ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ लॉन्च किया।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। इस साल अपने जन्मदिन पर दीपिका पादुकोण ने इसे एक खास मकसद के साथ मनाया। अभिनेत्री, निर्माता, उद्यमी और लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य की समर्थक दीपिका ने ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी की क्रिएटिव प्रतिभाओं को सशक्त बनाना है। इस घोषणा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हुई और नेटिज़न्स ने इंडस्ट्री को कुछ लौटाने की उनकी सोच की सराहना की।
अपने ‘क्रिएट विद मी’ प्लेटफॉर्म के अगले चरण के रूप में शुरू किया गया ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ नए कलाकारों और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को असली काम का अनुभव देने के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें “देखा, सुना और महसूस” किया जा सके। यह प्रोग्राम न सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों को ट्रेनिंग के मौके देगा, बल्कि उन लोगों के लिए लॉन्च पैड भी बनेगा, जिनके पास अपने-अपने विभाग या प्रोजेक्ट को लीड करने का अनुभव और क्षमता है। इसमें लेखन, निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी, लाइटिंग, एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप और प्रोडक्शन जैसे अहम विभाग शामिल हैं, जो आमतौर पर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन कहानी कहने की नींव होते हैं। इस कदम के पीछे की सोच और जिम्मेदारी को नेटिज़न्स ने तुरंत समझा। एक यूज़र ने लिखा,
“#DeepikaPadukone की शानदार पहल
#TheOnSetProgram के साथ उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को कुछ लौटाने वाली एक सच्ची लीडर हैं।”
Incredible initiative by #DeepikaPadukone 👏
With #TheOnSetProgram, she once again proves why she’s not just a superstar, but a leader who gives back to the industry that she belongs to.
— Versha Singh (@Vershasingh26) January 6, 2026
एक और ट्वीट में सोशल मीडिया पर छाई भावना साफ दिखाई दी 'दीपिका पादुकोण के लिए लौटाकर देना कोई एक पल नहीं, बल्कि एक सोच है। द ऑनसेट प्रोग्राम अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने में उनके विश्वास को दिखाता है, न कि सिर्फ खुद चमकने में।'
Giving back isn’t a moment for Deepika Padukone — it’s a mindset.
The On Set Program reflects her belief in nurturing the next generation, not just shining alone.#DeepikaPadukone #TheOnSetProgram
— Mukul jee 🇮🇳 (@imukuljee) January 6, 2026
कई लोगों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दीपिका स्क्रीन पर अपनी स्टारडम बनाए रखते हुए, पर्दे के पीछे भी चुपचाप बड़ा असर डाल रही हैं। 'स्क्रीन पर राज करते हुए, #DeepikaPadukone पर्दे के पीछे भविष्य को सशक्त बना रही हैं।
#TheOnSetProgram एक सोच-समझकर की गई, अर्थपूर्ण और दिल से जुड़ी पहल है, जो लौटाकर देने की भावना पर आधारित है।'
While ruling the screen, #DeepikaPadukone is quietly empowering the future behind it.#TheOnSetProgram is thoughtful, meaningful, and deeply rooted in giving back.
— Amrish Kumar (@theamrishkumar) January 6, 2026
दूसरों ने सफलता के साथ आने वाली उनकी जिम्मेदारी की भावना की सराहना की।
“#DeepikaPadukone अपने काम से लगातार मिसाल पेश कर रही हैं।
#TheOnSetProgram के ज़रिए वह सफलता को जिम्मेदारी में और अपने प्रभाव को असली असर में बदल रही हैं।”
#DeepikaPadukone continues to lead by example.
With #TheOnSetProgram, she turns success into responsibility and influence into impact.
— Basant Khedia (@Basant_Khedia) January 6, 2026
प्रशंसा का सिलसिला जारी रहा और यूज़र्स ने उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शी सोच पर भी ध्यान दिलाया। 'सबसे बड़ी सुपरस्टार, उससे भी बड़ा दिल। दीपिका पादुकोण का #TheOnSetProgram क्रिएटिव टैलेंट को आगे बढ़ाने और समाज को सबसे अर्थपूर्ण तरीके से कुछ लौटाने की उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है।'
https://x.com/arpispeaks/status/2008472316892922072?t=NOJQXc851BG71M3szB8hQw&s=08
Biggest superstar, bigger heart. Deepika Padukone’s #TheOnSetProgram shows her commitment to uplifting creative talent and giving back to society in the most meaningful way. #DeepikaPadukone
— Arpita Shaiva (@arpispeaks) January 6, 2026
एक और ट्वीट ने बताया कि यह कदम पूरी तरह दीपिका की पहचान जैसा क्यों लगता है: 'ऊँचाई पर पहुँचने के बाद बहुत कम लोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए रुकते हैं- दीपिका पादुकोण हमेशा ऐसा करती हैं। #TheOnSetProgram लोगों में निवेश करने का उनका तरीका है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स में नहीं। क्वीन यूँ ही नहीं!'
Not many at the top pause to lift others — Deepika Padukone always does.#TheOnSetProgram is her way of investing in people, not just projects. Queen for a reason! #DeepikaPadukone
— Sourabh Bakshi (@SourabhBakshi_) January 6, 2026
कई यूज़र्स ने यह भी कहा कि दीपिका लगातार स्टारडम की परिभाषा को नए सिरे से तय कर रही हैं 'DeepikaPadukone यह दिखाती रहती हैं कि असली स्टारडम क्या होता है। #TheOnSetProgram याद दिलाता है कि दूसरों को लौटाकर देना उनके लिए कोई अपवाद नहीं, बल्कि हमेशा की आदत है।'
एक ट्वीट जिसने इस पहल के बड़े असर को सामने रखा 'फिल्मों, अवॉर्ड्स और वैश्विक पहचान से आगे — #DeepikaPadukone दूसरों के लिए रास्ते बनाती हैं।
#TheOnSetProgram समुदाय, विकास और साझा सफलता में उनके विश्वास को दर्शाता है। एक सच्ची रोल मॉडल!”
Beyond films, awards, and global acclaim — #DeepikaPadukone builds pathways for others.#TheOnSetProgram reflects her belief in community, growth, and shared success. A true role model!
— Sandeep kishore 🇮🇳 (@sandeepkishore_) January 6, 2026
देश और दुनिया से क्रिएटिव टैलेंट को पहचानने के अपने विज़न को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका पादुकोण का द ऑनसेट प्रोग्राम अब इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है — https://onsetprogram.in/
, जहाँ लोग अपना काम भेज सकते हैं और इंडस्ट्री के बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका पा सकते हैं।