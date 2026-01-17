अल्टीमेट कॉमेडी एडवेंचर को मिली रिलीज़ डेट, ‘धमाल 4’ 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक!

Edited By Manisha,Updated: 17 Jan, 2026 04:16 PM
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हंसी का तड़का अब पूरी तरह से फिक्स हो चुका है! ‘धमाल 4’ के निर्माताओं ने ऐलान कर दिया है कि साल 2026 की सबसे बड़ी कॉमेडी एडवेंचर फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
शानदार स्टारकास्ट से सजी इस फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा और जावेद जाफ़री नज़र आएंगे। इनके साथ ईशा गुप्ता, संजीदा शेख़, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह पूरी टीम मिलकर दर्शकों को पहले से कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त हंसी का डोज़ देने वाली है।
अपनी सिग्नेचर मस्ती, यादगार किरदारों और बेतहाशा मज़ेदार हालातों के साथ ‘धमाल 4’ साल 2026 की सबसे बड़ी कॉमेडी सेलिब्रेशन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो परिवार और दोस्तों को एक साथ हंसने का मौका देगी।
गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ प्रस्तुत करते हैं, देवगन फिल्म्स के सहयोग से, टी-सीरीज़ फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज़ का प्रोडक्शन। ‘धमाल 4’ का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और इसे अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठाकरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 12 जून 2026 से सिनेमाघरों में हंसी का तूफ़ान लेकर आने वाली है।