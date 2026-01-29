ओम ठाकुराणी प्रोडक्शन ने ‘यादव जी की लव स्टोरी’ का दमदार फर्स्ट लुक पोस्टर किया लॉन्च

ओम ठाकुराणी प्रोडक्शन के बैनर तले निर्माता संदीप तोमर ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ का इंटेंस फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ओम ठाकुराणी प्रोडक्शन के बैनर तले निर्माता संदीप तोमर ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘यादव जी की लव स्टोरी’ का इंटेंस फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है। यह फर्स्ट लुक पोस्टर भावनाओं से लिपटी एक ऐसी कहानी की झलक देता है, जो अपने उद्देश्य और संवेदनशील विषयवस्तु के चलते खास नजर आती है।

फिल्म में प्रगति, विशाल मोहन, अंकित भड़ाना, सुविंदर विक्की, मानसी रावत और दीपक कपूर जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। पोस्टर अपनी थीम के चलते तुरंत ध्यान खींचता है और प्रेम, तीव्रता व गहरी भावनाओं से भरी दुनिया को दर्शाता है।

अंकित भड़ाना द्वारा निर्देशित और आयस्कांत तोमर द्वारा लिखित ‘यादव जी की लव स्टोरी’ एक सामाजिक रूप से संवेदनशील और बहस छेड़ने वाले विषय को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने का साहस दिखाती है। फर्स्ट लुक पोस्टर यह संकेत देता है कि फिल्म केवल रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम को एक बड़े सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रखती है। एन्सेंबल कास्ट के साथ यह फिल्म यथार्थ से जुड़ी सशक्त परफॉर्मेंस का वादा करती है। ऐसे समय में जब भारतीय सिनेमा में एक्शन और गैंगस्टर जॉनर का दबदबा है, ‘यादव जी की लव स्टोरी’ एक अहम फिल्म के रूप में उभरती दिखती है—जो संवाद को जन्म देगी, सामाजिक तनावों को प्रतिबिंबित करेगी और यह रेखांकित करेगी कि कैसे निजी रिश्ते बड़े वैचारिक संघर्षों का आईना बन जाते हैं।

फिल्म का संगीत विष्णु नारायण और प्रगति म्यूजिक ने दिया है, जबकि गीतों के बोल रोहित सरधाना और प्रगति म्यूजिक ने लिखे हैं।

फर्स्ट लुक पोस्टर के सामने आते ही दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है कि इतनी सशक्त स्टारकास्ट के साथ निर्माता दर्शकों के लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं। फिल्म से जुड़ी और भी अपडेट्स जल्द ही सामने आएंगी।