हैप्पी पटेल में फिर दिखेगा दिल्ली बेली वाला मैडनेस, जानें मोना सिंह ने की किस तरह से तुलना

दिल्ली बेली जब रिलीज़ हुई थी, तब उसने अपने डार्क ह्यूमर, अनोखे किरदारों और बेझिझक ऑफ-बीट अंदाज़ से मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा के नियम ही तोड़ दिए थे।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली बेली जब रिलीज़ हुई थी, तब उसने अपने डार्क ह्यूमर, अनोखे किरदारों और बेझिझक ऑफ-बीट अंदाज़ से मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा के नियम ही तोड़ दिए थे। अब सालों बाद वही बिंदास और हटके सोच हैप्पी पटेल के साथ फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है, जो उसी पागलपन और बेपरवाह माहौल को आज के टाइम के ट्विस्ट के साथ लाने वाली है।

मोना सिंह, जिन्होंने मेनस्ट्रीम और एक्सपेरिमेंटल दोनों तरह की स्टोरीटेलिंग में काम किया है, कल्ट क्लासिक दिल्ली बेली और आने वाली फिल्म के बीच सीधा कनेक्शन देखती हैं। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए मोना ने कहा कि दिल्ली बेली को आइकॉनिक बनाने वाली वही स्पिरिट हैप्पी पटेल में भी गहराई से मौजूद है।

दिल्ली बेली को मिले रिएक्शन्स याद करते हुए मोना ने कहा,“दिल्ली बेली के लिए लोग जो-जो शब्द इस्तेमाल करते थे, वही सारे शब्द हैप्पी पटेल पर भी बिल्कुल फिट बैठते हैं, डार्क है, क्विर्की है, ऑफ-बीट है, सब कुछ है। और मुझे इस मैड, क्रेज़ी यूनिवर्स का हिस्सा बनकर सच में बहुत मज़ा आया।”

उनकी बातें साफ इशारा करती हैं कि दर्शक हैप्पी पटेल से क्या उम्मीद कर सकते हैं, एक ऐसी फिल्म जो बेझिझक पागलपन अपनाती है, हटके ह्यूमर दिखाती है और ऐसे किरदारों को सामने लाती है जो हमेशा एज पर रहते हैं। बिल्कुल दिल्ली बेली की तरह, यह फिल्म अपने बेखौफ अंदाज़ और अनप्रेडिक्टेबल कहानी पर चलती है, जो इसे फॉर्मूला वाली फिल्मों से अलग और ताजा बनाती है।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का निर्देशन वीर दास ने किया है। फिल्म में वीर दास के साथ मोना सिंह, शारिब हाशमी और मिथिला पालकर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है।