Wheel of Fortune: जब पहचान में उलझे अक्षय कुमार, जुड़वां बहनों से पूछा- मां आपको कैसे पहचानती हैं?

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आने वाला Wheel of Fortune का एपिसोड इस बार तीन जुड़वां बहनों के साथ एंटरटेनिंग मोमेंट्स लेकर आ रहा है। इन तीनों बहनों के बिल्कुल एक जैसे दिखने पर होस्ट अक्षय कुमार हैरान रह गए और मजाकिया अंदाज में पूछा कि लोग इन्हें कैसे पहचान पाते हैं।

अक्षय ने पूछा, मुझे एक बात बताइए, मैं आप तीनों से पूछता हूँ, आप तीनों एक जैसी लगती हैं लेकिन कुछ तो फर्क होगा, जो आपस में कोई मतलब, माँ कैसे पहचानती हैं कि कौन अस्था, कौन अकांक्षा है, कुछ तो फर्क होगा, til-vil कहीं?

इस पर अस्था ने हंसते हुए जवाब दिया,सिर, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ, हमारे ठोड़ी में यह निशान है, मेकअप में ढका हुआ है, वैसे तो हम तीनों के ठोड़ी में वही निशान है।

थोड़ा चौंकते हुए अक्षय ने पूछा,वो निशान भी तीनों का है? अस्था ने खुलासा किया कि हर बहन के पास टांको के निशान भी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुर्सी से गिरकर चोट लगाई, दूसरी बहन अकांक्षा किचन स्लैब से गिर गई, और आक्रिति बुधवार को कहीं से तो गिरी लेकिन गिरी ही। इस मजेदार खुलासे ने दर्शकों को जोर-जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया और एपिसोड का यह पल सबसे यादगार मोमेंट्स में शामिल हो गया।

इस एपिसोड में और भी कई रोमांचक और मनोरंजक पल देखने को मिलेंगे, जिसमें अक्षय कुमार अपनी सहज बातचीत और प्रतियोगियों के साथ मजेदार अंदाज के जरिए गेम को और भी एंटरटेनिंग बनाएंगे।