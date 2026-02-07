दुबई फैशन वीक में मनीष मल्होत्रा की शोस्टॉपर बनीं कृति सेनन, बिखेरा सक्सेस का ग्लो

Main Menu

Edited By Updated: 07 Feb, 2026 12:42 PM

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। विरासत और हाई फैशन के शानदार संगम में, बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्री कृति सेनन ने दुबई फैशन वीक में मनीष मल्होत्रा के लेटेस्ट कलेक्शन INAYA: The India Story के लिए एकमात्र शोस्टॉपर बनकर रैंप पर कदम रखा। दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट में वॉक करते हुए कृति की मौजूदगी ने उनके लगातार बढ़ते अंतरराष्ट्रीय कद का दमदार सबूत दिया। तेरे इश्क़ में जैसी हालिया सफल परियोजनाओं के बाद उनके चेहरे पर “सफलता की चमक” साफ झलक रही थी उनकी नई आत्मविश्वास भरी गरिमा और सहज एलिगेंस ने एलीट ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कृति आइवरी रंग के एक भव्य कुट्योर पहनावे में बेहद खूबसूरत नजर आईं, जिसने आधुनिक भारतीय शिल्पकला को नए सिरे से परिभाषित किया। उनके आउटफिट में नाज़ुक कढ़ाई वाला बस्टियर, हाई-वेस्टेड फ्लोर-लेंथ स्कर्ट के साथ था, जिस पर इंट्रिकेट कैस्केडिंग फ्रिंज और शिमरिंग बीडवर्क किया गया था। लुक को और निखारा एक शीयर, फ्लोर-स्वीपिंग ट्यूल केप और एलिगेंट हाई-नेक कॉलर ने जो पारंपरिक टेक्सचर्स को स्लीक, कंटेम्पररी सिलुएट से खूबसूरती से जोड़ता है। स्टेटमेंट एमराल्ड ज्वेलरी ने एथीरियल व्हाइट्स के साथ बोल्ड, रॉयल कॉन्ट्रास्ट दिया।

मनीष मल्होत्रा का INAYA भारत की जीवंत शिल्प परंपराओं का गहन प्रतिबिंब है, जिसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर संस्कृति और आधुनिक पहचान के बीच सेतु बनाया गया। कृति सेनन को इस शोकेस का चेहरा बनाकर, यह प्रस्तुति विरासत से गढ़ी गई और रोमांस से नरम की गई कुट्योर की एक नई दृष्टि लेकर आई। शो का समापन एक भावनात्मक शांत क्षण में हुआ जो लक्ज़री के अधिक संवेदनशील और परिष्कृत युग की ओर इशारा करता है। समकालीन स्टार पावर और सदियों पुरानी भारतीय कला के इस संगम ने वैश्विक कुट्योर की कथा गढ़ने में मनीष मल्होत्रा के प्रभुत्व को एक बार फिर दृढ़ किया।

