फिल्म नागबंधम में ऋषभ साहनी बने अब्दाली, फर्स्ट लुक ने बढ़ाया क्रेज

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। अभिषेक नामा की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा नागबंधम, जिसमें वीरत कर्णा लीड रोल में नजर आएंगे, इस समर ग्रैंड पैन-इंडिया रिलीज़ के लिए तैयार है। 15 तारीख को महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर फिल्म का टीज़र रिलीज़ होने वाला है, जिससे पहले मेकर्स ने इस एपिक कहानी के एक अहम किरदार का फर्स्ट लुक भी सामने ला दिया है, जिसने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है।

फाइटर में अपने दमदार अंदाज़ से पहचान बना चुके ऋषभ साहनी ने नागबंधम में भी ज़बरदस्त असर छोड़ा है। फिल्म में वह कुख्यात अफगान सुल्तान अब्दाली के रोल में नजर आएंगे। 1750 के दौर पर बनी यह कहानी भारत में अब्दाली के हमलों को दिखाती है, जहां मंदिरों की लूट, दौलत की भूख और उसकी बेरहम फितरत को सामने रखा गया है।

फर्स्ट-लुक पोस्टर एक जबरदस्त और डरावने माहौल को दिखाता है, जहां बर्फ से ढका जंग का मैदान तूफानी हवाओं से घिरा है। ऋषभ मिड-चार्ज में नजर आते हैं, हाथ में खून से सना विशाल बैटल एक्स लिए हुए, आंखों में खौफ और जुनून साफ झलकता है। उनके पीछे विशाल सेना आगे बढ़ती दिखती है, ठंडी हवाओं में लहराते हरे जंगी झंडे, तीरंदाज, योद्धा और विशाल युद्ध हाथी इस हाई-वोल्टेज वॉर कैनवास को और भव्य बना देते हैं। खतरे का एहसास और बढ़ाने के लिए चारों ओर चमकती आंखों वाले भेड़ियों का झुंड नजर आता है, जो ताकत, तबाही और आने वाले विनाश का माहौल रच देता है।

नागबंधम में अब्दाली को एक ऐसे शख्स के तौर पर दिखाया गया है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता में अंधा हो चुका है। हिमालय में छिपे रहस्यमयी नाग बंधम को पाने के लिए वह चाहे ब्राह्मण हों या बच्चे किसी की जान की परवाह नहीं करता। यह किरदार इतिहास के एक बेहद काले और डरावने दौर की याद दिलाता है, जहां अब्दाली की बेरहमी और निर्दयता उसकी सबसे बड़ी पहचान बनकर सामने आती है।

डायरेक्टर अभिषेक नामा ने ऋषभ की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है। उनके मुताबिक, ऋषभ का अभिनय इतना असरदार है कि ऐसा लगता है जैसे इतिहास का किरदार अब्दाली स्क्रीन पर सच में ज़िंदा हो उठा हो। उन्होंने कहा, “ऋषभ ने इस जटिल किरदार में पूरी तरह खुद को ढाल लिया है और इसमें गहराई और तीव्रता भर दी है।”

ऋषभ ने कहा, “अब्दाली जैसे चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरी कोशिश रही कि इस ऐतिहासिक चरित्र की जटिलताओं और उसके इरादों को सही तरीके से सामने लाया जाए, साथ ही कहानी की आत्मा से भी जुड़ा रहा जाए।”

फिल्म में नाभा नतेश और ऐश्वर्या मेनन फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि जगपति बाबू, जयप्रकाश, मुरली शर्मा और बीएस अविनाश जैसे अनुभवी कलाकार अहम किरदारों में कहानी को मजबूती देते दिखाई देंगे।

कैमरे के पीछे साउंडर राजन एस की शानदार सिनेमैटोग्राफी, आरसी प्रणव की एडिटिंग और अशोक कुमार के भव्य प्रोडक्शन डिजाइन के साथ नागबंधम बड़े पर्दे पर एक दमदार और विज़ुअली शानदार अनुभव देने का वादा करती है।

किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता नागिरेड्डी द्वारा प्रोड्यूस की जा रही यह फिल्म अब अपने प्रोडक्शन के आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और तेजी से पूरी होने की ओर बढ़ रही है।

कास्ट

वीरत कर्णा, नाभा नतेश, ऐश्वर्या मेनन, ऋषभ साहनी, जगपति बाबू, जयप्रकाश, मुरली शर्मा, बी.एस. अविनाश समेत अन्य कलाकार