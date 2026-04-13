शादी के 1 महीने बाद गायब हुईं Monalisa, पति की तलाश ने खोले कई राज...सामने आई फिल्मी कहानी

Monalisa : प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचते हुए अपनी नीली आंखों और सादगी से करोड़ों दिलों को जीतने वाली Monalisa भोंसले आज एक गंभीर कानूनी और व्यक्तिगत संकट के केंद्र में हैं। इंटरनेट सनसनी बनने से लेकर लापता होने तक का उनका सफर किसी फिल्मी...

Monalisa : प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष बेचते हुए अपनी नीली आंखों और सादगी से करोड़ों दिलों को जीतने वाली Monalisa भोंसले आज एक गंभीर कानूनी और व्यक्तिगत संकट के केंद्र में हैं। इंटरनेट सनसनी बनने से लेकर लापता होने तक का उनका सफर किसी फिल्मी थ्रिलर जैसा नजर आ रहा है।

रहस्यमयी ढंग से लापता हुईं मोनालीसा

शादी के महज एक महीने के भीतर खबर आई है कि Monalisa अचानक लापता हो गई हैं। उनके पति, फरमान खान, ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर इस बात की पुष्टि की है। फरमान वर्तमान में राजस्थान के अजमेर और जोधपुर जैसे शहरों में उनकी तलाश कर रहे हैं और उन्होंने जनता से उन्हें खोजने में मदद की अपील की है।

कानूनी शिकंजा और उम्र का विवाद

मोनालिसा की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में दावा किया गया कि वह नाबालिग हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी उम्र से संबंधित दस्तावेज और बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं।

पॉक्सो एक्ट (POCSO): मोनालिसा के नाबालिग होने के दावे के बाद, उनके पति फरमान खान के खिलाफ महेश्वर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। कानून की नजर में यह विवाह अब एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आ गया है।

आरोपों का सिलसिला

लापता होने से पहले मोनालिसा ने फिल्म जगत के जाने-माने निर्देशक सनोज मिश्रा पर यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, निर्देशक ने इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए दावा किया था कि मोनालिसा को किसी के द्वारा ब्रेनवॉश किया गया है।