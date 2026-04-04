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निखिल कामथ: ट्रेडिंग से मीडिया तक, हर क्षेत्र में नया मुकाम बनाने की कहानी

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 06:57 PM

nikhil kamath from trading disruptor to a new age media voice

निखिल कामथ कभी भी एक ही दायरे में रहने वाले इंसान नहीं रहे हैं। ज़ेरोधा के जरिए शेयर ट्रेडिंग में बदलाव लाने से लेकर अपने पॉडकास्ट के माध्यम से भारत की अहम बातचीत को दिशा देने तक, वे यह साबित कर रहे हैं कि प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता,...

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। निखिल कामथ कभी भी एक ही दायरे में रहने वाले इंसान नहीं रहे हैं। ज़ेरोधा के जरिए शेयर ट्रेडिंग में बदलाव लाने से लेकर अपने पॉडकास्ट के माध्यम से भारत की अहम बातचीत को दिशा देने तक, वे यह साबित कर रहे हैं कि प्रभाव किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि लगातार आगे बढ़ने और बदलने में है। अब वे सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नई मीडिया में एक मज़बूत आवाज़ बनकर उभर रहे हैं और आज के समय की ज़रूरी चर्चाओं को आकार दे रहे हैं।

WTF is के जरिए निखिल ने एक ऐसा मंच बनाया है जहाँ बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और उद्यमिता एक साथ आते हैं। यह सिर्फ एक सामान्य चैट शो नहीं है; उनकी खासियत है कि वे बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी और रणबीर कपूर जैसे बड़े लोगों से खुलकर और बिना किसी बनावट के बातचीत करते हैं। वे तैयार सवाल-जवाब नहीं करते, बल्कि असली मुद्दों पर बात करते हैं उनकी सोच, मुश्किल सवाल और भविष्य से जुड़े विचार। यही वजह है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं।

लेकिन निखिल सिर्फ बातों तक सीमित नहीं हैं; वे भारत के स्टार्टअप और बिज़नेस माहौल को भी आकार दे रहे हैं। “WTFund” के जरिए वे नए और महत्वाकांक्षी स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं। इससे साफ है कि वे सिर्फ भारत के भविष्य की बात नहीं करते, बल्कि उसे बना भी रहे हैं। यह उनकी सोच का ही हिस्सा है हमेशा कुछ नया करने और परंपराओं को तोड़ने का।

अब वे “WTF” के जरिए एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ वे दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि निखिल हमेशा आमने-सामने बातचीत को पसंद करते रहे हैं, लेकिन इससे उनकी बदलते समय के साथ ढलने की क्षमता दिखती है। इसका पहला एपिसोड, जिसमें अरविंद श्रीनिवास हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर बात करता है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें निखिल तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं।

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निखिल कामथ अब AI की दुनिया में भी एक अहम आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। वे सिर्फ बदलाव को देख नहीं रहे, बल्कि उसे आम लोगों के लिए आसान भाषा में समझा भी रहे हैं। वे अलग-अलग क्षेत्रों को जोड़कर भविष्य को समझते हैं और जटिल विचारों को सरल बातचीत में बदल देते हैं।

फाइनेंस की दुनिया से मीडिया तक का निखिल कामथ का सफर आज के नए दौर के उद्यमी के लिए एक उदाहरण है ऐसा उद्यमी जो एक ही क्षेत्र में सीमित नहीं रहता, बल्कि समय के साथ बदलता है, खुद को ढालता है और हमेशा आगे रहता है।

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