धमाकेदार सरप्राइज! बर्थडे पर राम चरण का ‘पेड्डी पहलवान’ लुक हुआ रिलीज

हर नए कंटेंट के साथ पेड्डी 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में अपनी जगह और मजबूत कर रही है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पेड्डी 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है, जिसमें ग्लोबल स्टार राम चरण लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं। अनाउंसमेंट के बाद से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर फैंस और इंडस्ट्री में जबरदस्त चर्चा बनी हुई है। अब मेकर्स ने शानदार कंटेंट ‘पेड्डी पहलवान’ रिलीज किया है, जिसमें राम चरण का क्रिकेट से कुश्ती की ओर ट्रांजिशन दिखाया गया है, और यह इंडस्ट्री के बेहतरीन ट्रांजिशन्स में से एक नजर आता है।

जी हां, टीम पेड्डी लगातार एक के बाद एक बेहतरीन कंटेंट पेश करने में बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। अब तक हमने राम चरण को क्रिकेट अवतार में देखा था, लेकिन अब वह कुश्ती में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने यह बदलाव किया है, वह वाकई शानदार है। कुश्ती हमेशा से एक गहराई से जुड़ा हुआ खेल रहा है, और पेड्डी पहलवान में टीम ने इसे जिस तरह से दिखाया है, उसकी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखते हुए, वह काबिले-तारीफ है। दशकों से हमारे सांस्कृतिक इतिहास में कुश्ती का खास महत्व रहा है, और पेड्डी इसे बेहद असली अंदाज में पेश कर रही है।

पेड्डी पहलवान अब तक देखी गई सबसे अलग और खास यूनिट में से एक साबित हो रही है। राम चरण की टोंड फिजीक देखना वाकई हैरान कर देने वाला है, और उन्होंने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। वह कुश्ती करते नजर आ रहे हैं और साफ दिखता है कि उन्होंने पहलवान के रोल में खुद को बेहद शानदार तरीके से ढाल लिया है। इसके साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक पूरे जोश को और भी बढ़ा देता है।

इसके अलावा, पेड्डी पहलवान में राम चरण का क्रिकेट से कुश्ती की ओर ट्रांजिशन काफी यूनिक है। यह उनके फैंस के लिए किसी बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट से कम नहीं है। आरआरआर के बाद उनका यह नया अवतार बेहद एक्साइटिंग लग रहा है। इससे पहले हमने आरआरआर में उनका शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, और अब एक बार फिर उन्होंने खुद को बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया है। यह इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन्स में से एक कहने लायक है।

हर नए कंटेंट के साथ पेड्डी 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में अपनी जगह और मजबूत करती जा रही है। हर कंटेंट रिलीज जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, चाहे वह “चिकिरी चिकिरी” गाना हो, “राय राय रा रा” सॉन्ग हो या फिर पोस्टर्स हर एक चीज हमें पेड्डी की दुनिया में एक अलग और खास अंदाज में ले जाती है। यह पूरी तरह से कंटेंट की जीत है, बिना किसी दिखावे के।

पेड्डी का पहला सिंगल ‘चिकिरी चिकिरी’ रिलीज होते ही जबरदस्त चर्चा में आ गया, जिसमें दर्शकों को इसकी फ्रेश वाइब और ए. आर. रहमान का सिग्नेचर टच खूब पसंद आया। यह गाना तेजी से लोगों से जुड़ गया और अब तक अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है, जो फिल्म के म्यूजिक को लेकर बढ़ते एक्साइटमेंट को साफ दिखाता है।

इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए, मेकर्स ने दूसरा ट्रैक ‘राय राय रा रा’ रिलीज किया, जो एक हाई-एनर्जी सॉन्ग है और आते ही ऑनलाइन छा गया। यह गाना यूट्यूब पर 47 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है, जिससे फिल्म को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है।

बुची बाबू सना के लेखन और निर्देशन में बनी पेड्डी में राम चरण टाइटल रोल में नजर आएंगे, उनके साथ शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं। वेंकट सतीश किलारु द्वारा उनके बैनर वृिद्धि सिनेमाज के तहत और प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मिथ्री मूवी मेकर्स के सहयोग से बनी यह फिल्म 30 अप्रैल 2026 को रिलीज के लिए तैयार है।