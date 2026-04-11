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रामायण में लक्ष्मण के किरदार के लिए फैंस के बड़े ट्रिब्यूट के बाद टाइम्स स्क्वायर पर छाए अभिनेता रवि दुबे

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 05:22 PM

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​​​​​​​भारतीय अभिनेता रवि दुबे के लिए यह एक बेहद खास और गर्व का पल रहा, जब न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर टाइम्स स्क्वायर के बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स पर उनकी तस्वीर दिखाई गई।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय अभिनेता रवि दुबे के लिए यह एक बेहद खास और गर्व का पल रहा, जब न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर टाइम्स स्क्वायर के बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स पर उनकी तस्वीर दिखाई गई। यह शानदार ट्रिब्यूट उनके फैंस द्वारा आयोजित किया गया था, जो उनकी आने वाली फिल्म ‘रामायण’ में लक्ष्मण के किरदार को लेकर उत्साहित हैं।

इस डिजिटल डिस्प्ले में रवि दुबे को एक शाही और योद्धा जैसे अवतार में दिखाया गया, जो उनके इस बड़े प्रोजेक्ट की भव्यता को दर्शाता है। अपनी शानदार एक्टिंग और दर्शकों से गहरे जुड़ाव के लिए पहचाने जाने वाले रवि दुबे ने इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी और हैरानी जाहिर की।

इस खास पल को अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए रवि दुबे काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपने और अपने फैंस के बीच के खास रिश्ते को भी बयां किया। इस मौके पर उन्होंने कहा- “वाह… क्या आप लोगों ने मुझे टाइम्स स्क्वायर पर लगा दिया?! इतने सालों बाद मुझे एहसास होता है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मेरे फैंस अब परिवार जैसे बन गए हैं। मैंने अभी यह देखा और सच में बहुत भावुक हूं। इस प्यार के लिए धन्यवाद… यह मेरे लिए सब कुछ है जय श्री राम।”

 

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फैंस द्वारा किया गया यह ट्रिब्यूट रवि दुबे के लक्ष्मण के किरदार को लेकर जबरदस्त उत्साह को दिखाता है। भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जाते हुए, यह पहल ‘रामायण’ की सार्वभौमिक लोकप्रियता और रवि दुबे की बढ़ती पहचान को भी दर्शाती है।

जैसे-जैसे रवि दुबे इस ऐतिहासिक किरदार को पर्दे पर जीवंत करने की तैयारी कर रहे हैं, यह अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि उनके करियर और दुनिया भर में फैले उनके फैंस के प्यार का एक बड़ा प्रमाण है।

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