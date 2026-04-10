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एक अदाकारा, कई भाषाएं और हर किरदार में जादू- विद्या बालन की कहानी

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 06:30 PM

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भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार Vidya Balan ने अपने शानदार अभिनय और दमदार किरदारों से हमेशा दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार Vidya Balan ने अपने शानदार अभिनय और दमदार किरदारों से हमेशा दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मों के चयन से लेकर किरदारों की गहराई तक, उन्होंने यह साबित किया है कि वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक सशक्त कलाकार हैं।

भाषा नहीं, अभिनय है असली ताकत
Vidya Balan की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कभी भाषा को अपने काम की बाधा नहीं बनने दिया। हिंदी के साथ-साथ उन्होंने अलग-अलग भाषाओं और लहजों में भी बेहद सहजता से काम किया है, जहां उनकी डायलॉग डिलीवरी और भावनात्मक पकड़ हमेशा मजबूत रही है।

हर किरदार में सच्चाई और गहराई
चाहे वह किसी छोटे शहर की साधारण महिला का किरदार हो या एक मजबूत आत्मनिर्भर महिला का रोल, Vidya Balan हर भूमिका में पूरी सच्चाई के साथ उतरती हैं। यही कारण है कि देशभर के दर्शक उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं, चाहे उनकी भाषा या क्षेत्र कोई भी हो। Vidya Balan का मानना है कि सिनेमा सिर्फ संवादों का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं की भाषा है। उनके लिए हर किरदार एक नई यात्रा होती है, जिसे वह सिर्फ निभाती नहीं बल्कि पूरी तरह जीती हैं।

भारतीय सिनेमा की ग्लोबल पहचान में योगदान
आज जब भारतीय सिनेमा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है, ऐसे में Vidya Balan जैसी कलाकार इस बदलाव की मजबूत कड़ी बनकर उभर रही हैं। उनका काम यह साबित करता है कि अभिनय की कोई भाषा नहीं होती- वह सिर्फ महसूस की जाती है।

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