Ranveer Singh बने 1000 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले पहले हिंदी अभिनेता, ‘धुरंधर’ बनी सबसे बड़ी फिल्म

रणवीर सिंह ने ₹1000 करोड़ हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस क्लब के पहले सुपरस्टार बनके रचा इतिहास।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रणवीर सिंह ने आधिकारिक तौर पर एक नई ऊंचाई हासिल कर ली है। ‘धुरंधर: द रिवेंज’ हिंदी वर्जन में ही ₹1000.50 करोड़ नेट पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ रणवीर सिंह ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि वह हिंदी में यह मुकाम हासिल करने वाले पहले अभिनेता भी बन गए हैं।

और भी खास बात यह है कि रणवीर सिंह ने हिंदी सिनेमा में ₹1000 करोड़ क्लब की शुरुआत कर दी है, ठीक वैसे ही जैसे आमिर खान ने ‘गजनी’ के साथ ₹100 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। यह उपलब्धि बॉक्स ऑफिस के स्तर में एक बड़े बदलाव को दिखाती है और रणवीर को नए दौर के सिनेमा का लीडर बनाती है।

इस बड़ी सफलता के पीछे रणवीर सिंह का दमदार अभिनय है, जिसमें उन्होंने हमज़ा और जसकीरत के डबल रोल निभाए हैं। उनके इन किरदारों ने पूरे देश के दर्शकों के दिलों को छू लिया है। उनके अभिनय को भारतीय सिनेमा का बेहतरीन प्रदर्शन कहा जा रहा है, और कई लोग इसे नेशनल अवॉर्ड और ऑस्कर के लायक बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रोल में गहराई, तीव्रता और जबरदस्त बदलाव दिखाया है।

फिल्म इंडस्ट्री के जानकार और दर्शक दोनों मानते हैं कि यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक पल है। आगे चलकर कई अभिनेता इस रिकॉर्ड को छू सकते हैं या पार भी कर सकते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा पहले को याद रखता है। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहला कदम हमेशा याद रखा जाएगा, वैसे ही रणवीर सिंह का ₹1000 करोड़ का रिकॉर्ड भी हमेशा याद रहेगा।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ के साथ रणवीर सिंह ने सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं दी है, बल्कि बॉलीवुड में सफलता के मायने ही बदल दिए हैं। बॉक्स ऑफिस पर राज करने से लेकर शानदार अभिनय तक, वह अब ₹1000 करोड़ के इस नए दौर के बेमिसाल सम्राट बनकर उभरे हैं।