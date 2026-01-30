संजय मिश्रा–नीना गुप्ता ने ‘वध 2’ से पहले दिखाया अपना नया स्वैग, किया जबरदस्त रेट्रो ग्लैम फोटोशूट

अपनी स्क्रीन पर की गई सादगी से हटकर, यह पावरहाउस जोड़ी एक बिल्कुल नए अवतार में सामने आई है, जहां उन्होंने बिंदास स्वैग और स्टाइल के साथ बेहतरीन लुक दिए।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। इस हफ्ते वध 2 का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद फिल्म को लेकर उत्साह कई गुना बढ़ गया है, जो 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। अब संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने एक शानदार, रेट्रो-ग्लैम फोटोशूट के साथ इस उत्साह को और भी ऊँचा कर दिया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

नए अवतार में नजर आई नीना और संजय मिश्रा की जोड़ी

अपनी स्क्रीन पर की गई सादगी से हटकर, यह पावरहाउस जोड़ी एक बिल्कुल नए अवतार में सामने आई है, जहां उन्होंने बिंदास स्वैग और स्टाइल के साथ बेहतरीन लुक दिए। ये शानदार विज़ुअल्स फिल्म के मुख्य थीम को भी बयां करते हैं जहां रौनक के पीछे छिपा है अंधेरा और शांत बाहरी रूप के नीचे पिघल रहे हैं राज़।

इन तस्वीरों को एक्टर्स ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, “दिखा रहे हैं दमदार लुक्स, छुपा रहे हैं खतरनाक रहस्य।”

वध 2 का ट्रेलर पहले ही इंडस्ट्री में जबरदस्त सराहना हासिल कर चुका है, जहां सेलेब्रिटीज़ और फिल्ममेकर इसकी ग्रिपिंग टोन, दमदार परफॉर्मेंस और माहौल बनाने वाली स्टोरीटेलिंग की तारीफ कर रहे हैं। इस फिल्म की जबरदस्त वर्ड-ऑफ़-माउथ ने इसे इस सीज़न की सबसे प्रतीक्षित रिलीज़ में से एक के रूप में और मजबूत कर दिया है।

वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में संजय मिश्रा और नीना गुप्ता एक ऐसे दुनिया में लौट रहे हैं, जहां शांत तनाव और नैतिक जटिलताएं बारीकी से बुनी गई हैं, और इस बार दांव और भी बड़े हैं।

ट्रेलर ने लोगों का दिल जीत लिया और ग्लैमरस लुक्स से इंटरनेट पर धमाल मचाया, वध 2 स्टाइल और कंटेंट दोनों में पूरी तरह कमाल कर रही है। लव फिल्म्स की प्रोडक्शन वध 2 को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।