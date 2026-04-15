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बॉडीकॉन ड्रेस में Surbhi Jyoti ने कराया मैटरनिटी शूट, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीरें

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 01:45 PM

surbhi jyoti maternity shoot

Surbhi Jyoti Maternity Shoot : प्रेगनेंसी के बाद से ही सुरभि ज्योति एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। थोड़े दिनों बाद ही वो अपनी बेबी बंप के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद से ही उनकी सुंदरता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। इसी...

Surbhi Jyoti Maternity Shoot : प्रेगनेंसी के बाद से ही सुरभि ज्योति एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। थोड़े दिनों बाद ही वो अपनी बेबी बंप के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद से ही उनकी सुंदरता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो बला की सुन्दर लग रही हैं। इन फोटोज में सुरभि ज्योति ने ब्लैक कलर की स्लिट ड्रेस पहनी है, हर photos में सुरभि ने अलग-अलग pose दिए हुए हैं। 

Surbhi Jyoti Maternity Shoot

इन दिनों सुरभि ज्योति अपना प्रेगनेंसी पीरियड एन्जॉय करती हुईं नजर आ रही हैं। 

Surbhi Jyoti Maternity Shoot

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हाल ही में उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहन कर फोटोशूट करवाया है। 

Surbhi Jyoti Maternity Shoot

इस बॉडीकॉन ड्रेस में सुरभि की खूबसूरती निखर कर आ रही है। 

Surbhi Jyoti Maternity Shoot

ड्रेस के साथ अगर उनका मेकअप देखा जाए तो उन्होंने अपने कपड़ों में मुताबिक बहुत ही लाइट मेकअप किया हुआ है, जो पूरे लुक को इक्वल बना रहा है। 

Surbhi Jyoti Maternity Shoot

अगर हेयर स्टाइल की बात की जाए तो उन्होंने आज-कल के ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्लीक बन बनाया हुआ है। 

Surbhi Jyoti Maternity Shoot

हर फोटो में उनकी ख़ुशी साफ़ दिखाई दे रही है कि वो अपना प्रेगनेंसी टाइम अपनी एन्जॉय कर रही हैं। 

इन फोटोज को पोस्ट करने के बाद फैंस ने कमेंट बॉक्स में तारीफों की लहर लगा दी है। इसके बाद से उन्हें Cute और Stunner जैसे टैग भी मिल गए हैं। 

Surbhi Jyoti Maternity Shoot

जोया का किरदार निभा कर बनाई थी अपनी इमेज 
वैसे तो सुरभि ज्योति ने बहुत से शो किये हैं क़ुबूल है में जोया के किरदार  के बाद से ही उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई और इस शो क बाद उनको नागिन 3 में भी देखा गया है। 

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