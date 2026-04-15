बॉडीकॉन ड्रेस में Surbhi Jyoti ने कराया मैटरनिटी शूट, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीरें

Edited By Prachi Sharma, Updated: 15 Apr, 2026 01:45 PM

Surbhi Jyoti Maternity Shoot : प्रेगनेंसी के बाद से ही सुरभि ज्योति एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। थोड़े दिनों बाद ही वो अपनी बेबी बंप के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद से ही उनकी सुंदरता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। इसी...

Surbhi Jyoti Maternity Shoot : प्रेगनेंसी के बाद से ही सुरभि ज्योति एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। थोड़े दिनों बाद ही वो अपनी बेबी बंप के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद से ही उनकी सुंदरता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो बला की सुन्दर लग रही हैं। इन फोटोज में सुरभि ज्योति ने ब्लैक कलर की स्लिट ड्रेस पहनी है, हर photos में सुरभि ने अलग-अलग pose दिए हुए हैं।

इन दिनों सुरभि ज्योति अपना प्रेगनेंसी पीरियड एन्जॉय करती हुईं नजर आ रही हैं।

हाल ही में उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहन कर फोटोशूट करवाया है।

इस बॉडीकॉन ड्रेस में सुरभि की खूबसूरती निखर कर आ रही है।

ड्रेस के साथ अगर उनका मेकअप देखा जाए तो उन्होंने अपने कपड़ों में मुताबिक बहुत ही लाइट मेकअप किया हुआ है, जो पूरे लुक को इक्वल बना रहा है।

अगर हेयर स्टाइल की बात की जाए तो उन्होंने आज-कल के ट्रेंड को फॉलो करते हुए स्लीक बन बनाया हुआ है।

हर फोटो में उनकी ख़ुशी साफ़ दिखाई दे रही है कि वो अपना प्रेगनेंसी टाइम अपनी एन्जॉय कर रही हैं।

इन फोटोज को पोस्ट करने के बाद फैंस ने कमेंट बॉक्स में तारीफों की लहर लगा दी है। इसके बाद से उन्हें Cute और Stunner जैसे टैग भी मिल गए हैं।

जोया का किरदार निभा कर बनाई थी अपनी इमेज

वैसे तो सुरभि ज्योति ने बहुत से शो किये हैं क़ुबूल है में जोया के किरदार के बाद से ही उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई और इस शो क बाद उनको नागिन 3 में भी देखा गया है।