Condom crisis : 3 दिन में 10 हजार कंडोम खत्म... विंटर ओलंपिक्स में मंडराया Condom का संकट

2026 के मिलान-कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स में खेलों से इतर एक अलग ही वजह चर्चा का केंद्र बन गई है। एथलीट्स विलेज में उपलब्ध कराए गए मुफ्त कंडोम शुरुआती दिनों में ही समाप्त हो गए, जिससे आयोजन समिति को तत्काल अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ी।

नेशनल डेस्क : 2026 के मिलान-कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स में खेलों से इतर एक अलग ही वजह चर्चा का केंद्र बन गई है। एथलीट्स विलेज में उपलब्ध कराए गए मुफ्त कंडोम शुरुआती दिनों में ही समाप्त हो गए, जिससे आयोजन समिति को तत्काल अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ी। आयोजकों के अनुसार, शुरुआती चरण में करीब 10,000 पैक उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन मांग अनुमान से कहीं अधिक निकली। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही नया स्टॉक पहुंचाया जाएगा, हालांकि सटीक समयसीमा स्पष्ट नहीं की गई है।

सीमित स्टॉक, बढ़ती मांग

कॉर्टिना डी’एम्पेज़ो स्थित एथलीट्स विलेज में लगभग 2,900 खिलाड़ियों के लिए करीब 9,700 से अधिक कंडोम उपलब्ध कराए गए थे। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त वितरण की व्यवस्था भी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में स्टॉक समाप्त हो गया। एथलीट्स विलेज का माहौल- जहां अलग-अलग देशों के खिलाड़ी एक ही परिसर में कई हफ्तों तक साथ रहते हैं- ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को स्वाभाविक रूप से बढ़ा देता है। मॉड्यूलर आवास, साझा सुविधाएं और सीमित निजता इस स्थिति को और प्रभावित करती हैं।

पिछले आयोजनों से तुलना

यह घटना इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि हालिया ओलंपिक संस्करणों में कहीं अधिक मात्रा में कंडोम वितरित किए गए थे। उदाहरण के लिए, पेरिस समर ओलंपिक्स 2024 में लगभग 2 लाख पुरुष और 20 हजार महिला कंडोम उपलब्ध कराए गए थे। इससे पहले के आयोजनों में भी संख्या तीन लाख तक पहुंच चुकी है। ऐसे में मिलान-कॉर्टिना का अपेक्षाकृत कम प्रारंभिक स्टॉक चर्चा का विषय बन गया है।

ओलंपिक में कंडोम वितरण की परंपरा

ओलंपिक विलेज में मुफ्त गर्भनिरोधक उपलब्ध कराना लंबे समय से परंपरा का हिस्सा रहा है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों के बीच सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना है। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के दौरान कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण सामाजिक संपर्क पर सख्ती थी, लेकिन अब सामान्य माहौल लौटने के साथ मांग भी सामान्य स्तर पर पहुंच गई है।