Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 3 kg Gold Gifts: ये भारतीय कारोबारी पत्नी को हर साल तोहफे में देता है 3 किलो सोना!

3 kg Gold Gifts: ये भारतीय कारोबारी पत्नी को हर साल तोहफे में देता है 3 किलो सोना!

Edited By Updated: 10 Feb, 2026 12:23 PM

businessman satish sampal tabinda sampal 3 kg gold gifts isabella rolls roy

दुनिया में प्यार जताने के सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, लेकिन दुबई में बसे एक भारतीय कारोबारी का अंदाज कुछ ज्यादा ही 'चमकदार' है। नेटफ्लिक्स के नए रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' के एक छोटे से प्रोमो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस शो में एक ऐसी...

नेशनल डेस्क: दुनिया में प्यार जताने के सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, लेकिन दुबई में बसे एक भारतीय कारोबारी का अंदाज कुछ ज्यादा ही 'चमकदार' है। नेटफ्लिक्स के नए रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' के एक छोटे से प्रोमो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस शो में एक ऐसी रईस जोड़ी की झलक मिली है, जिसकी लाइफस्टाइल देखकर आम आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं।

सालाना 4.5 करोड़ का 'गोल्डन' गिफ्ट
शो के ट्रेलर में जबलपुर से ताल्लुक रखने वाले मशहूर बिजनेसमैन सतीश संपाल की पत्नी तबिंदा संपाल एक हैरान कर देने वाला खुलासा करती नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति सतीश को सोना इतना पसंद है कि वे हर साल अपनी पत्नी को 3 किलो सोना उपहार में देते हैं। अगर आज के बाजार भाव से हिसाब लगाएं, तो इस तोहफे की कीमत करीब साढ़े चार करोड़ रुपये बैठती है। यह बात जैसे ही बाहर आई, इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कि क्या वाकई अमीरी की कोई सीमा नहीं होती?

80 हजार से अरबों के साम्राज्य तक का सफर
सतीश संपाल की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे सतीश आज 'Anax Holding' के मुखिया हैं, लेकिन कभी वे महज 80 हजार रुपये लेकर दुबई अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे थे। कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने रियल एस्टेट और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में अपना बड़ा नाम बनाया। सतीश इससे पहले भी तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अपनी नन्हीं बेटी इसाबेला को गुलाबी रंग की शानदार 'रोल्स रॉयस' कार गिफ्ट की थी। उनकी पत्नी तबिंदा मूल रूप से ब्रिटिश-पाकिस्तानी हैं।

क्यों सुर्खियों में है 'देसी ब्लिंग'?
यह शो सिर्फ सतीश और तबिंदा तक सीमित नहीं है। इसमें टीवी जगत के मशहूर सितारे करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश भी अपनी चमक बिखेरते नजर आएंगे। शो का मकसद दुबई में रहने वाले रईस भारतीयों की उस बेतहाशा आलीशान जिंदगी को दिखाना है, जिसमें प्राइवेट जेट, महंगी पार्टियां और करोड़ों की गाड़ियां आम बात हैं। लोग इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वे उस पर्दे के पीछे की दुनिया देख सकें, जहां पैसा पानी की तरह बहता है। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!