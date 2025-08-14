Main Menu

Azadi Firing: गोलियों की गूंज में डूबा आजादी का जश्न, इस देश में हवाई फायरिंग से मासूम सहित 3 लोगों की मौत

3 killed 64 injured in aerial firing in pakistan

पाकिस्तान में आजादी का जश्न उस समय मातम में बदल गया जब लापरवाही से की गई हवाई फायरिंग में तीन लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक 8 साल की मासूम बच्ची और एक बुजुर्ग शामिल हैं। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में हथियारों के गैरकानूनी इस्तेमाल पर...

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान में आजादी का जश्न उस समय मातम में बदल गया जब लापरवाही से की गई हवाई फायरिंग में तीन लोगों की जान चली गई। मरने वालों में एक 8 साल की मासूम बच्ची और एक बुजुर्ग शामिल हैं। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में हथियारों के गैरकानूनी इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कराची में 64 लोग घायल, 20 से ज़्यादा गिरफ्तार

पाकिस्तान के कराची शहर में आजादी के जश्न के दौरान हुई इस हवाई फायरिंग से कम से कम 64 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सिविल, जिन्ना और अब्बासी शहीद अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यह घटना लियाकताबाद, कोरंगी, लियारी और महमूदाबाद जैसे कई इलाकों में हुई।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज़्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई आधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। अधिकारियों ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है।

आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत

कराची में हवाई फायरिंग के साथ ही पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में एक और दुखद घटना हुई। पेशावर के बाहरी इलाके में स्थित हसन खेल थाने पर अज्ञात आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल अबु बकर की मौत हो गई जबकि एक अधिकारी घायल हो गया।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

कराची में आजादी के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग की यह पहली घटना नहीं है। पिछले साल भी ऐसी फायरिंग में 95 लोग घायल हुए थे और उससे पहले 80 लोग घायल हुए थे। नए साल के जश्न के दौरान भी ऐसी घटनाएं आम हैं जिसमें बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।

