पाकिस्तान में आतंक का कहर : खैबर पख्तूनख्वा फिर लहूलुहान, पुलिस वैन पर हमले में 5 जवान ढेर

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आतंक ने पुलिस को निशाना बनाया। करक जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने पुलिस वैन पर हमला कर पांच जवानों की हत्या कर दी। घटना ने प्रांत की बदहाल सुरक्षा व्यवस्था और टीटीपी के बढ़ते आतंक को उजागर कर दिया।

Peshawar: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को अज्ञात हथियारबंद हमलावरों द्वारा एक पुलिस वैन पर गोलीबारी किए जाने के कारण पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटना करक जिले में उस समय हुई जब पुलिसकर्मी नियमित गश्त पर थे। जिला पुलिस अधिकारी सऊद खान ने बताया कि वैन में पांच पुलिसकर्मी सवार थे और वे सभी हमले में मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस के एक बड़े दल ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की घेराबंदी की और साक्ष्य जुटाने आरंभ किए।

उन्होंने बताया कि हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश अभियान शुरू किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने करक जिले में हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे ‘‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण'' और ‘‘निंदनीय'' बताया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रांत में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे कायराना हमले राज्य एवं सुरक्षा संस्थानों के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। सरकार का आरोप है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पाकिस्तान में, खासकर अफगानिस्तान से सटे प्रांतों में आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहा है।