शादी समारोह में इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर बवाल, 7 बाराती मेहमान गिरफ्तार

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शादी समारोह के दौरान जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर दिखाने और नारे लगाने पर सात मेहमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाते हुए 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है।

Islamabad: पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर एक और विवाद सामने आया है। पंजाब प्रांत के गुजरांवाला ज़िले में एक शादी समारोह के दौरान जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर दिखाने और उनके समर्थन में नारे लगाने पर सात मेहमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने बताया कि ये गिरफ्तारियां रहवाली कैंटोनमेंट के पास आयोजित एक शादी समारोह के दौरान की गईं। गिरफ्तार लोगों की पहचान इस्तिख़ाक़ अहमद, तारिक़ महमूद, करीम भिंडर, ज़ाहिद, इमरान बेग, ज़ीशान और अयाज़ के रूप में हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों ने शादी समारोह में इमरान खान के समर्थन में नारे लगाए और उनकी तस्वीरें प्रदर्शित कीं, जिसे पुलिस ने कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बताया। इसके बाद सभी सातों के खिलाफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (MPO) के सेक्शन 3 के तहत 14 दिनों की हिरासत के आदेश जारी किए गए। सभी आरोपियों को गुजरांवाला जिला जेल भेज दिया गया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब एक दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने मशहूर कव्वाल फराज़ अमजद खान और उनकी टीम के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। आरोप है कि उन्होंने लाहौर के शालीमार गार्डन में आयोजित सरकार प्रायोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ‘क़ैदी नंबर 804’ नामक गीत गाया, जो इमरान खान से जुड़ा माना जाता है।

हालांकि, बाद में एक सत्र अदालत ने कव्वाल को प्री-अरेस्ट बेल दे दी। गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और पाकिस्तान में उनके नाम, तस्वीर या बयान को प्रसारण माध्यमों पर प्रतिबंधित किया गया है। पंजाब में इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां सड़कों पर इमरान खान की तस्वीर या पार्टी का झंडा ले जाने पर लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए।विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों ने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।