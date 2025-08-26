Main Menu

आखिर ₹5 का Parle-G क्यों मिल रहा ₹400 में? वहीं आलू भुजिया और बिरयानी मसाले की कीमत... जानें क्या है वजह?

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 26 Aug, 2025 12:37 PM

abroad parle ji and haldiram s aloo bhujia in 400 rupees

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए अपने देश के खाने-पीने की चीजें सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होतीं बल्कि ये उनकी यादों और भावनाओं से भी जुड़ी होती हैं। हाल ही में अमेरिका के डलास में स्थित एक वॉलमार्ट स्टोर से एक वीडियो सामने आया है जिसने प्रवासी...

इंटरनेशनल डेस्क। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए अपने देश के खाने-पीने की चीजें सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होतीं बल्कि ये उनकी यादों और भावनाओं से भी जुड़ी होती हैं। हाल ही में अमेरिका के डलास में स्थित एक वॉलमार्ट स्टोर से एक वीडियो सामने आया है जिसने प्रवासी भारतीयों को बहुत खुश कर दिया है। इस स्टोर में भारतीय स्नैक्स और पैकेज्ड फूड्स की पूरी शेल्फ सजी हुई थी लेकिन इनकी कीमतें देखकर हर कोई हैरान है।

अमेरिका के वॉलमार्ट में 'मिनी इंडिया'

वीडियो में दिखाया गया है कि डलास के वॉलमार्ट स्टोर में पारले-जी, हल्दीराम की आलू भुजिया, खट्टा-मीठा नमकीन और तरह-तरह के भारतीय मसाले बेचे जा रहे हैं। ये सभी चीजें एक मिनी भारतीय स्टोर जैसा एहसास दे रही थीं।

PunjabKesari

वीडियो में हल्दीराम की मसूर दाल और मूंग दाल की कीमत 4 डॉलर (लगभग 350 रुपये) बताई गई है।

➤ पारले हाइड एंड सीक बिस्किट का एक पैकेट 4.50 डॉलर (लगभग 400 रुपये) में मिल रहा था।

➤ रेडी-टू-ईट बिरयानी सिर्फ 3 डॉलर (लगभग 260 रुपये) में उपलब्ध थी।

➤ मसालों में शान बिरयानी मसाला, तंदूरी मसाला और बटर चिकन सॉस भी थे।

PunjabKesari

विदेश में क्यों महंगे हैं भारतीय स्नैक्स?

वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इन महंगी कीमतों पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इसे महंगा बताया तो कुछ ने कहा कि अमेरिका में न्यूनतम वेतन 7.25 डॉलर प्रति घंटा है इसलिए वहां के लोग इन स्नैक्स को आसानी से खरीद सकते हैं।

दरअसल विदेश में इन प्रोडक्ट्स को बेचने में कई अतिरिक्त लागतें शामिल होती हैं जैसे शिपिंग, आयात शुल्क और पैकेजिंग। इन सब की वजह से ही भारत में 5 रुपये में मिलने वाला पार्ले-जी बिस्किट अमेरिका में इतना महंगा हो जाता है। इसके बावजूद प्रवासी भारतीय इन प्रोडक्ट्स को खुशी-खुशी खरीदते हैं क्योंकि ये सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि उन्हें अपने देश से जोड़ने वाला एक भावनात्मक कनेक्शन भी हैं।

