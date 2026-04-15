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US का बड़ा कदम: अमेरिकी नौसेना ने 10,000 सैनिकों के साथ ईरानी बंदरगाहों पर की नाकाबंदी

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 08:26 AM

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पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान के बंदरगाहों पर सख्त नाकेबंदी शुरू कर दी है, जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक, युद्धपोत और विमान शामिल हैं। इससे इलाके की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में

इंटरनेशनल डेस्क: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान के बंदरगाहों पर सख्त नाकेबंदी शुरू कर दी है, जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक, युद्धपोत और विमान शामिल हैं। इससे इलाके की स्थिति और गंभीर हो सकती है।  

यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी शुरू करने के बाद आया है। मंगलवार को X पर एक पोस्ट में, CENTCOM ने कहा कि नाकाबंदी के पहले 24 घंटों के दौरान कोई भी जहाज पार नहीं कर सका। इसमें आगे कहा गया है कि यह नाकाबंदी उन सभी देशों के जहाजों के खिलाफ लागू है जो ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आ-जा रहे हैं।

पोस्ट में लिखा, 'पहले 24 घंटों के दौरान, कोई भी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी को पार नहीं कर पाया और 6 व्यापारिक जहाजों ने अमेरिकी सेना के निर्देश का पालन करते हुए ओमान की खाड़ी में स्थित एक ईरानी बंदरगाह में वापस प्रवेश किया। अरब सागर और ओमान की खाड़ी में स्थित सभी ईरानी बंदरगाहों सहित, ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहां से निकलने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ नाकाबंदी निष्पक्ष रूप से लागू की जा रही है। अमेरिकी सेना Strait of Hormuz से गैर-ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों के लिए नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन कर रही है।' 

सोमवार को, इस अभियान की शुरुआत की पुष्टि करते हुए, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने बताया कि उसे ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि "ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों, जिनमें अरब सागर, ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में स्थित अरब सागर के इलाके शामिल हैं, पर समुद्री पहुंच प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं।" पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य विवाद के प्रमुख बिंदुओं में से एक बन गया। इस महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए वैश्विक प्रयास जारी हैं।

मौजूदा घटनाक्रमों के मद्देनज़र, फ्रांस और United Kingdom Strait of Hormuz में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 40 से अधिक देशों को एक साथ लाने के लिए एक संयुक्त सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहे हैं। X पर एक पोस्ट में, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने पुष्टि की कि वीडियो कॉन्फ्रेंस इस सप्ताह के अंत में शुक्रवार को पेरिस में होगी, जिसमें शांतिपूर्ण पक्ष एक साथ आएंगे और विश्व के महत्वपूर्ण ऊर्जा चोकपॉइंट में नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करने के उद्देश्य से एक 'बहुपक्षीय और रक्षात्मक मिशन' में योगदान देंगे।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया, जिसमें दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की और Strait of Hormuz को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर ज़ोर दिया। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने से पहले वैश्विक तेल का लगभग 5वां हिस्सा Strait of Hormuz से होकर गुजरता था। अब यह एक प्रमुख तनाव का केंद्र बन गया है क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। 

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